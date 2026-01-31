國民黨中常委改選 陳菁徽1351票奪冠

國民黨三十一日舉行中常委改選，立委陳菁徽以一千三百五十一票拿下第一名。

（記者吳文欽攝）

記者王超群∕台北報導

國民黨三十一日舉行中常委改選，這是黨主席鄭麗文上任後首次中常委選舉，四十五名中央委員角逐二十九席，結果由立委陳菁徽以一千三百五十一票拿下第一名，現任曾文培以一千零九十六票排名第二，現任陳俗蓉位居第三，二十九位新任中常委將於二月四日就職。

國民黨中常委選舉採黨代表投票，並以無記名限制連記法進行，圈選名額上限為十五人。此次共有十五名中常委爭取連任，包括陳俗蓉、曾文培、張育美、高思博、周季融、蔡宜助、王伯綸、黃紹庭、朱珍瑤、鄭正鈐、游家富、孫健萍、陳汪全、陳慶齡及邱素蘭等人，其中除黃紹庭、朱珍瑤與孫健萍外，其餘順利連任。

黨內人士指出，部分連任失利者票數不如以往，與個人爭議及外在因素有關。此次當選的二十九名中常委中，包括陳菁徽、羅明才、鄭正鈐、陳慶齡、蔣根煌、李中、邱鎮軍及黃仁等八人為現任民意代表，顯示現職民代在黨內仍具一定影響力。

值得注意的是，得票排名第六的王姿茵，曾任立法院長韓國瑜擔任高雄市長期間的辦公室秘書，也是除現任立委外，唯一獲韓國瑜公開拍片支持的候選人，順利進入中常委行列。

此外，前立委李德維曾任中常委，並在鄭麗文競選黨主席期間積極協助，此次回鍋參選亦順利當選。另方面，藍委陳玉珍力挺的候選人鄧治平，儘管競選期間遭指控多次赴陸交流，最終仍未影響選情，也以第十名之姿當選中常委。