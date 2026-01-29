國民黨中常委明改選 12聯盟、9人聯盟「換票」力闖550票當選門檻求勝

國民黨中常會下週三改組。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

組成國民黨平時最高權力機關的中常委將明天（31日）改選，「12聯盟」與「9人聯盟」近日展開最後催票、固票，力拚讓每位成員得票都能突破550票當選門檻，從44搶29的常委選舉賽局突圍，當選常委將於2月4日上任。

國民黨中常委選舉應選29席，採限制連記制，由黨代表選舉產生，每位黨代表每票可圈選15人。正因選票存有合作空間，除上屆常委選舉外（因未足額參選），歷次常委選舉均有具實力者籌組換票聯盟一起拚勝選。

廣告 廣告

這次常委選舉換票聯盟主要為「大聯盟」、「小聯盟」，前者由前常委蕭景田籌組，由立委陳菁徽、邱鎮軍，現任中常委陳俗蓉、曾文培、張育美、高思博、周季融、蔡宜助，與中央委員林永泰、王姿茵、吳建志、凃俊仰等12人組成。

至於小聯盟則由新北市議會議長蔣根煌領軍，成員除蔣外，還包含現任中常委王伯綸、黃紹庭、朱珍瑤、鄭正鈐、游家富，以及中央委員林進旺、陳雙全與陸配勤彭真共9人組成。

知情人士表示，這次大、小換票聯盟均要求成員必須有動員至少35位黨代表投票能力，才能參與換票聯盟，其中大聯盟（12聯盟）更要求每位成員所具有的黨代表基層根據地要在不同縣市，提供的黨代表名單則要集中該縣市。

知情人士換算，這次大聯盟若成員應允選票數全數開出，每個成員至少可獲滿票420票，小聯盟成員則是至少滿票315票。但知情人士坦言，這次中常委選舉當選門檻約550票，換票聯盟選票只是打底，候選人仍要再自己努力。

有熟悉黨內選舉人士也說，國民黨中常委選舉就是比人脈，看誰人員比較好，而換票聯盟就是情感的結合，就是彼此互相幫忙，團隊合作，能參與其中的候選人多半基層實力雄厚，既有支持者不少。

而除大、小兩換票聯盟外，也有未參與聯盟，但被點名具當選實力者，包含現任中常委陳汪全、陳慶齡、楊博仁、邱素蘭、吳尚鷹，立委黃仁、羅明才，前中常委柯貞竹、李德維、鄧治平，以及台中市議員李中。

知情人士表示，黃仁因具原民保障身分，已經篤定當選；而吳尚鷹原也因身障保障身分篤定當選，但因遭檢舉賄選，選情恐有變化。

至於昨天遭前媒體人馬郁雯質疑賄選的鄧治平，知情人士說，這是因國民黨立委陳玉珍提告名嘴李正皓後，李的女友馬郁雯反控為陳「好朋友」的鄧出氣，案情背後因果理路複雜，真相仍待釐清。

更多太報報導

藍直轄市議員提名確定沿用N+1、加權百分百制 政二代條款影響家族交棒

復刻朱模式 國民黨2/4年終尾牙 李乾龍張羅外燴、停發9年年終可望復發

國民黨中常委1/31改選 李乾龍：之後將從中南部啟動行動中常會