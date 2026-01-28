國民黨中常委要求徵召李四川選新北市長 鄭麗文：按制度進行

國民黨備戰年底地方縣市長選戰，目前仍未確定新北市長人選。中常委林金結今天在中常會上臨時提案，要求黨中央徵召台北市副市長李四川參選，國民黨發言人牛煦庭對此表示，黨主席鄭麗文強調國民黨是有制度的政黨、按照制度進行，且鄭麗文向大家保證，目前新北市協調進度順利，有信心在農曆年前產生人選。

國民黨主席鄭麗文（圖）28日下午在中央黨部主持中常會。（中央社）

國民黨備戰年底地方縣市長選戰，目前新北、台中、新竹縣等地區仍未確定人選，引發基層支持者焦慮。身兼國民黨新北市議員的中常委林金結，今天下午在國民黨中常會上臨時提案，要求黨中央徵召李四川代表國民黨參選新北市長。

廣告 廣告

牛煦庭會後受訪表示，很多中常委反映黨中央可以加速提名程序，但鄭麗文在會中說得很清楚，國民黨是有制度的政黨，按照制度前進，鄭麗文也再三向大家保證，目前新北市協調進度順利，有信心在農曆年前產生人選，希望大家放心。

針對各地議員提名規則，牛煦庭表示，中常會中通過直轄市議員提名辦法，原則上與過去「N+1」概念一樣，以現任席次再加1席的提名方式進行，為鼓勵新人、青年參選，也會有若干加權。大家都同意以此制度施行，應該能可長可久，若每屆都更動，反而無法建立公信力。直轄市議員選舉提名按照正常程序與辦法規定，相關地方黨部仍保有因地制宜的彈性與處理空間。

此外，有黨員向國民黨中央考紀會檢舉，有意參選台北市議員的前國民黨副發言人賴苡任，出賣前台北市黨部主委黃呂錦茹，違反黨規。牛煦庭說，一切依照程序、制度辦理，按照規定，先交由地方黨部考紀單位做調查釐清案情，再送交中央考紀會審議。