國民黨中常委選舉在即 馬郁雯爆：陳玉珍力挺的「他」恐成國安破口籲徹查

[Newtalk新聞] 國民黨第22屆第一任中常委選舉將於31日投票，共有45人登記角逐，將選出29席選任中常委。民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯今（29）日爆料，國民黨立委陳玉珍力挺的候選人鄧治平，不僅涉嫌賄選，還是中國統戰部長期接觸的對象，質疑鄧治平將成另一個國安破口，呼籲國安單位要嚴加徹查。





又是一件中國統戰勢力滲透國民黨的案例！馬郁雯接獲爆料指控，陳玉珍力挺的候選人鄧治平，很有可能是中國統戰部滲透國民黨的棋子，她PO出陳玉珍具名推薦鄧治平，參選22屆中常委的禮盒照片，禮盒內包含金門貢糖與牛肉乾，這份由陳玉珍具名推薦鄧治平的禮盒，正在國民黨黨代表圈內大肆發送。

據國民黨第22屆第一任中央常務委員選舉，為促進優質選風實施要點，候選人不得以請客、送禮方式從事競選，且文宣費用不得超過30元，違者黨紀處分，馬郁雯直言，「牛肉乾和貢糖，顯然已經超過30元限制，請問黨主席鄭麗文會秉公處理這項明顯的違紀事項嗎？」。





馬郁雯指出，鄧治平除了涉嫌賄選，更大的問題是，他很有可能是中國統戰部滲透國民黨的棋子；她提及，鄧治平之前出訪中國的報導，從西北的蘭州到東南的福州，都有鄧治平的身影，而接待鄧治平的單位，無一例外都是統戰部。







馬郁雯直言，上一個頻繁跟統戰部接觸的藍白政治人物是民眾黨新住民委員會主委，徐因涉嫌違反《反滲透法》已被羈押，「鄧治平是不是另一個國安破口？為什麼陳玉珍要力挺？」呼籲國安單位嚴加徹查。

