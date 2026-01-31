國民黨中常委選舉結果出爐 陳菁徽拿1351票奪下榜首





國民黨中常委今天（31日）舉辦改選，多達45名中央委員角逐29席次，搶佔黨中央核心決策圈位置。下午黨員投票結束後隨即開票，不分區立委陳菁徽以1351票拔得頭籌，資深中常委曾文培、陳俗蓉及立委羅明才則分別以1096票、1015票和967票緊隨其後，藍委黃仁則是因原住民保障名額，僅用249票就當選中常委。

第22屆第1任國民黨中常委選舉今天下午落幕，根據國民黨選舉作業細則規定，中常委候選人資格為國民黨第22屆中央委員，登記參選前須完成繳納111年、112年、113年及114年度募款責任額，並繳交作業費5萬元以及保證金40萬元整，日後若當選，保證金轉為115年度募款責任額。

根據國民黨中央所公布的投、開票結果，陳菁徽以1351票奪得中常委榜首，曾文培、陳俗蓉兩人以1096票、1015票緊隨其後，羅明才967票、大陸台商王伯綸943票取得第4名及第5名。以青年身份爭取中常委保障名額的前高雄市議長許崑源、前高雄市長韓國瑜秘書王姿茵，以及從父親新北市議員林金結手中接下中常委席次的林永泰，也分別以888票和833票當選。

以勞工身份競選中常委的南投縣議員蔡宜助及「九九峰動物樂園」董事長遊家富，兩人均在中台灣掌握相當多黨代表，此次也各自拿到704票及825票，成功取得中常委席次；以農漁民身份登記參選中常委的新北市議長蔣根煌，曾協助鴻海集團創辦人郭台銘參選2024總統、屏東縣議長周典論之女周季融，則以755票和723票當選。

此次選舉中，吳尚鷹及張進福以身心障礙身份爭取中常委保障名額，最終以吳301票勝出；值得注意的是，過去曾用身心障礙身份角逐中常委的前澎湖縣議副議長陳雙全，此次參選中常委時竟只用「一般」黨員身份登記，放棄爭取較有優勢的保障名額，最終未擠進29人名單中落選。而唯一一位以原住民身份參選中常委的黃仁，則僅用249票就拿下原住民保障名額。





中國國民黨第二十二屆第一任中常委當選名單如下：