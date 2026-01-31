國民黨中常委選舉結果出爐 陳菁徽第一高票
[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後，今（31）首度進行中常委改選，共有45名中央委員登記角逐29席，最終投票結果，立委陳菁徽獲1351票最高票，現任中常委曾文培第二得1096票、現任中常委陳俗蓉第三、立委羅明才第四。立委陳玉珍力挺的候選人鄧治平雖遭爆料多次到中國交流還被統戰部招待，不過他不受爆料影響，仍獲第十名順利當選，國民黨表示，29位新任中常委將於2月4日就職。
現任中常委有15名競選連任，包括陳俗蓉、曾文培、張育美、高思博、周季融、蔡宜助、王伯綸、黃紹庭、朱珍瑤、鄭正鈐、游家富、孫健萍、陳汪全、陳慶齡、邱素蘭都順利當選，不過黃紹庭、朱珍瑤與孫健萍落選，其中黃紹庭恐因助理費官司纏身，影響得票。
而新當選的中常委中，具備立委身分者，包括陳菁徽、羅明才、鄭正鈐、邱鎮軍與黃仁。前立委李德維獲鄭麗文力挺，這次回鍋參選中常委，也順利當選。
【國民黨第22屆第一任中常委當選名單如下】
1.陳菁徽：1351票
2.曾文培：1096票
3.陳俗蓉：1015票
4.羅明才：967票
5.王伯綸：943票
6.王姿茵：888票
7.曾新慧：856票
8.林永泰：833票
9.游家富：825票
10.鄧治平：823票
11.鄭正鈐：812票
12.陳汪全：812票
13.張育美：812票
14.邱素蘭：810票
15.高思博：774票
16.楊博仁：769票
17.陳慶齡：768票
18.蔣根煌：755票
19.周季融：723票
20.蔡宜助：704票
21.勤彭蓁：629票
22.李中：624票
23.李德維：606票
24.邱鎮軍：587票
25.涂俊仰：582票
26.柯貞竹：544票
27.車宜靜：523票
28.吳尚鷹：301票
29.黃仁：249票
