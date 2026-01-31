國民黨中常委選舉落幕 陳菁徽等5藍委當選

（中央社記者王承中台北31日電）國民黨今天舉行中常委選舉，共選出29位選任中常委，將於2月4日就職。其中國民黨立委陳菁徽奪得第一，得到1351票，現任中常委曾文培第二，得1096票；現任中常委陳俗蓉第三，國民黨立委羅明才、鄭正鈐、邱鎮軍、黃仁等人也當選中常委。

國民黨第22屆第1任中常委選舉今天進行投開票，由於此次是國民黨主席鄭麗文上任後的首次中常委選舉，也格外引發關注。有別於2年前選舉時，出現登記即當選的狀況，這次中央委員參選意願提高不少，共有45人登記角逐，當選機率約為64%，選情相當火熱。

國民黨下午發布新聞稿指出，國民黨第22屆第1任中常委選舉今天順利完成，共選出29位選任中常委，將於2月4日就職。其中國民黨立委陳菁徽奪得第一，得到1351票，現任中常委曾文培第二，得1096票；現任中常委陳俗蓉第三。

此次共有多名現任中常委競選連任，包括陳俗蓉、曾文培、張育美、高思博、周季融、蔡宜助、王伯綸、黃紹庭、朱珍瑤、鄭正鈐、孫健萍、陳汪全、陳慶齡、邱素蘭、楊博仁、吳尚鷹等人，除黃紹庭、朱珍瑤、孫健萍外，其餘人皆連任成功。

另外，此次當選的29位中常委中，國民黨立委陳菁徽、羅明才、鄭正鈐、邱鎮軍、黃仁、新北市議長蔣根煌、新竹市議員陳慶齡、台中市議員李中為現任民意代表。

同時，在這次鄭麗文競選黨主席時大力相挺的前國民黨立委李德維，也回鍋參選中常委並順利當選，而曾任立法院長韓國瑜擔任高雄市長時期辦公室祕書的王姿茵，此次也以得票數第6高之姿，當選中常委。

根據國民黨公布的新當選29位中常委，依得票順序分別為國民黨立委陳菁徽、現任中常委曾文培、陳俗蓉、國民黨立委羅明才、現任中常委王伯綸、高雄青工總會秘書長王姿茵、台商曾新慧、新北市議員林金結之子林永泰、前中常委游家富、前中常委鄧治平、現任中常委陳汪全、張育美、國民黨立委鄭正鈐。

接序是現任中常委邱素蘭、高思博、楊博仁、新竹市議員陳慶齡、新北市議長蔣根煌、現任中常委周季融、蔡宜助、陸配勤彭蓁、台中市議員李中、前國民黨立委李德維、國民黨立委邱鎮軍、醫界人士凃俊仰、前中常委柯貞竹、救國團主任葛永光妻子車宜靜、現任中常委吳尚鷹、國民黨立委黃仁。（編輯：林興盟）1150131