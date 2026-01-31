國民黨中常委選舉 陳菁徽第一高票當選

國民黨立委陳菁徽。聯合報系資料照片

國民黨中常委選舉結果昨出爐，立委陳菁徽以第一高票當選，新北市議長蔣根煌、立法院長韓國瑜擔任高雄市長時期的秘書王姿茵、大力輔選黨主席鄭麗文的前立委李德維等在當選之列。黨內人士解讀，選舉結果，黨內結構分配平均，可見地方力量，沒有因換了主席就降低參與。

國民黨此次中常委選舉，共有四十五位中央委員登記參選，最終選出廿九席中常委，將於二月四日就職。陳菁徽以最高票當選，現任中常委曾文培、陳俗蓉分居二、三名。現任中常委黃紹庭、朱珍瑤、孫健萍等未連任。

中常委當選人陳菁徽、羅明才、鄭正鈐、陳慶齡、蔣根煌、李中、邱鎮軍、黃仁等八人為現任民代；王姿茵得票為第六名，為韓國瑜任高雄市長時期的辦公室秘書，也是除現任立委外，韓國瑜唯一拍片支持的候選人。

國民黨立委陳玉珍力挺鄧治平，競選期間被民進黨爆賄選、遭中國大陸統戰，赴陸交流時的行程接待單位都是統戰部門，但最終仍以第十名當選中常委。

這次選舉，是鄭麗文接掌國民黨後首次黨內權力結構異動。黨內人士解讀，現在中常會生態，從前主席吳敦義、朱立倫起，就可見雛形，包括國會、地方等，整體而言分配平均。

此外，黨內人士指出，具台商身分的中常委比過去多，應是對於兩岸互動有期待。台商代表包括陳汪全、王伯綸，新當選的台商代表包括勤彭蓁、曾新慧，鄧治平也可算是，廿九名中常委有五名台商代表。

