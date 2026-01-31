國民黨中常委選舉45人搶29席！ 陳菁徽獲第一高票

國民黨今（31）日舉行中常委選舉，共有45人登記搶29席次，稍早投票結果出爐，由立委陳菁徽奪下第一高票，當選人員包含立委羅明才、邱鎮軍、鄭正鈐、黃仁等人，立院系統人數提升。

這是黨主席鄭麗文上任後藍營首次中常委選舉，陳菁徽拿到第一高票，票數第二、三名則是現任中常委曾文培、陳俗蓉。除高雄市議員黃紹庭、桃園市議員朱珍瑤、孫健萍外，其餘爭取連任者皆入選，包含新北議長蔣根煌、竹市議員陳慶齡，日前積極力挺鄭麗文的前立委李德維也回鍋。

國民黨中常委當選名單。圖／國民黨提供

