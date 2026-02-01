國民黨中常委45人搶29席！ 陳菁徽奪第一高票

台中市 / 綜合報導

國民黨昨(31)日進行，黨主席鄭麗文就任後的首次中常委改選，由45名中央委員角逐29席，最終立委「陳菁徽」奪得第一高票，其中來自國會系統的名額，也大幅增加，將影響未來派系布局，及2026大選提名主導權。

一個重心不穩，引起眾人一陣驚呼，好在台中市長盧秀燕隨即站穩腳步，順利完成投票，國民黨中常委改選，攸關大選提名主導權，有45名中央委員角逐29席次，31日下午公布結果，前三名由不分區立委陳菁徽，以1千351票最高票當選，而現任中常委曾文培獲得1千096票位居第二，中常委陳俗蓉則緊隨其後，將在2月4日正式就職，值得注意的是前立委李德維，在鄭麗文競選主席時便全力相挺，也同樣當選中常委，但名單落定後，眼下難題不少。

立法院副院長江啟臣VS.支持者說：「加油加油(我們江副院長來3次了喔)。」立法院副院長江啟臣，前往台中「向上市場」發春聯展現高人氣，只不過由誰出戰台中市長依舊懸而未決，傳出黨中央將在2月6日舉辦第二次協調會。

立法院副院長江啟臣說：「我的確沒有收到黨中央的通知，所以我們辦公室昨天有問了一下黨中央那邊，到底目前有沒有確定的時間，黨中央是說還沒有。」我的確沒有收到黨中央的通知，所以我們辦公室昨天有問了一下黨中央那邊，到底目前有沒有確定的時間黨中央是說還沒有。另外有意角逐台中市長的，立委楊瓊瓔一早也現身烏日市場拜票，同樣表達尚未接獲黨中央通知，台中接班角力，各方步步為營。

