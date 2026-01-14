國民黨中常會召開 黨中央宣布竹縣長初選採7分民調、3分黨員投票

國民黨中常會則宣布初選模式將採民調和黨員投票七三比模式進行。(圖翻攝於國民黨中央黨部網站)





新竹縣長國民黨黨內初選協調互不退讓，徐欣瑩和陳見賢打得火熱。國民黨中央由副主席李乾龍和副秘書長李哲華代表出席上午第二次協調會，協商雖然沒結果，但黨中央下午召開中常會，宣布採開放態度，採7分民調、3分黨員投票的方式決定最後提名人選。

據了解，上午協調會對初選方式未能取得共識，與會地方大佬全支持民調加黨員投票，與徐欣瑩的全民調雙方無法形成共識，最終協商沒有結果。協調開完不到2小時，國民黨中常會則宣布初選模式將採民調和黨員投票七三比模式進行，至於日期仍待黨中央決定。

2026新竹縣長選舉，國民黨黨內初選14日進行第二次協調，國民黨中央由副主席李亁龍、副秘書長李哲華，會同新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳等人參加協調會。徐欣瑩和副縣長陳見賢會中都表達自己意見，其中徐欣瑩主張採最公平的全民調，也最能讓黨內和諧。不過在場人士主張民調和黨員投票七三比。



