國民黨中常會曝彈劾賴清德進度

論壇中心／綜合報導藍白兩黨在立法院頻頻出招，國民黨先是去了一趟廈門後，在程序委員會第四度封殺行政院送審的1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，再聯手民眾黨提出彈劾總統賴清德案。明年度總預算都還沒審，藍白卻頻頻進行政治攻防，甚至又提出要「延會明年1/31」，資深媒體人溫紳在《頭家來開講》節目上就呼籲綠委「不要奉陪」！溫紳表示，本來是12月31日立法院院會就告一段落，但藍白透過決議要延會到明年的1月31日，把戰線又延長，建議賴清德總統和民進黨51名立委「元旦後不要奉陪藍白，照原定的院會休息一個月，然後迎接2月1日沒有黃國昌的新院會，讓藍白踢一個鐵板，讓他們自己演自己的」。原文出處：不理藍白立院延會至明年1/31！溫紳：建議綠委休息！ 更多民視新聞報導不滿憲訴法遭判違憲！藍黨團推「公投法修正草案」 律師轟傅崐萁鬧國際笑話真的很氣！黃國昌告府院「關說大法官」 綠委：合不合法你說了算？才剛去中國！藍委馬上完成「這條例」4度封殺 民進黨憤怒反擊了

民視影音 ・ 1 天前 ・ 26