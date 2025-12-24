國民黨中常會曝彈劾賴清德進度
記者王超群∕台北報導
國民黨二十四日於中常會開放媒體採訪並進行直播專案報告，立法院黨團總召兼黨中央政策會執行長傅崐萁說明彈劾總統賴清德的背景與進度。傅崐萁表示，在野黨提出彈劾，主因在於行政部門對立法院三讀通過法案未副署、未公布、未執行，已涉及憲政爭議。
傅崐萁指出，日前憲法法庭審理相關案件時，出席大法官人數未達法定門檻，卻仍作成裁定，引發對程序正當性的質疑；他認為，相關作為已衝擊三權分立運作，並對民主憲政造成影響。
崐萁並就國政議題提出多項批評，涵蓋國防預算、特別預算、對外投資及產業政策等面向，質疑政府財政運用與施政方向，並認為相關決策恐加深社會對立。
國民黨團指出，十二月十九日國民黨團與民眾黨團已於立法院議場前對外宣布，將由兩黨立委聯署提出彈劾案；二十二日完成送案，二十三日經程序委員會排案，預計二十六日於院會正式進入彈劾程序。
國民黨團指出，後續規劃於明年一月在立法院舉行公聽會，並於全台各縣市辦理相關說明會，蒐集各界意見，作為後續審議與處理之參考。
其他人也在看
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 236
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 406
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 90
民進黨政府毀憲沒有下限，台灣民主危在旦夕！
台灣這場危機不是一夕之間降臨，而是一連串精心鋪陳、步步進逼的權力操作所累積而成。它的起點，正是以「新兩國論」取代《中華民國憲法》的一中精神；其後，行政院長卓榮泰以「不副署、不公布、不執行」為政治武器，一票否決國會多數依法通過的法律，等同砍斷五權憲法中至關重要的立法權支柱；緊接著，政治化的大法官違法開庭、動私刑對付國會，替賴清德與卓榮泰的憲政鬧劇「圍事」。美麗島電子報 ・ 1 天前 ・ 289
綠營關說大法官被抓包？民眾黨團親赴北檢遞告發狀！
台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立法委員劉書彬今（23）日召開記者會，痛批總統賴清德是讓台灣法治崩壞、踐踏民主的幕後黑手。黃國昌指出，憲法法庭透過非法組織，由5位大法官作出判決，其中蔡彩貞大法官在意見書中承認開會沒達到門檻，但5人仍執意作出判決。記者會結束後，黃國昌親自到北檢遞交告發狀，告發府院關說司法。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 95
民進黨2026派誰對決高虹安？學者預言「空降人選」：關鍵在這2人
新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，撤銷貪污罪，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。高虹安也在18日復職重返新竹市府上班，目前看來2026競選連任，志在必得，外界關注民進黨會派誰出戰？對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰在廣播節目《POP大國民》分析，民進黨的2026新竹市長人選很大可能是空降，而最終會是誰出戰，這2人的......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 51
政院提名游盈隆掌中選會 他酸打臉曹興誠
[NOWnews今日新聞]中選會6位委員11月3日任期屆滿，行政院昨日宣布，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委。不過，由於游盈隆曾批評大罷免是民主...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 50
政院提名游盈隆任中選會主委！黃國昌喊「公事公辦」：擔心被民進黨封殺
行政院昨日公布7位中選會委員提名人選，其中由台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主任委員。對此，民眾黨團總召黃國昌今（23日）表示，民眾黨會公事公辦，既然進入立法院人事同意權的審查，就沒有個人情誼這件事，民眾黨正式收到公文以後，就會遵循過去標準作業程序，發問卷給所有被提名人，「但我更擔心游盈隆會被民進黨自己封殺」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
5大法官判《憲訴法》違憲！ 15萬人網路投票表態 結果超震撼
憲法法庭19日作出判決，針對立法院日前通過的《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效，事後引發各界熱議。最近網路上針對此議題發起一份網路投票，有超過15萬名網友參與投票，結果有高達96%認為，憲法法庭在僅有5位大法官情形下判決《憲訴法》違憲，批評大法官「自己不守法」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 167
藍營竹縣接班人之爭擦出火花！徐欣瑩參選聲明引地方反彈 楊文科說重話「板蕩識忠臣、時窮節乃見」
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導新竹縣長期是藍營優勢選區，現任縣長楊文科連任屆滿，藍營角逐者眾，副縣長陳見賢、現任立委林思銘、徐欣瑩都先後表態爭取...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 15
藍白分進彈劾賴清德 立院確定彈劾案議程、網路連署也破600萬
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導總統賴清德與行政院長卓榮泰確定政府未來對藍白陣營在立院通過爭議法案採「不副署、不公布、不執行」因應策略，藍白陣營也...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 180
藍白不審預算又提「延會到明年1/31」！溫紳籲綠委「出這1招」！
論壇中心／綜合報導藍白兩黨在立法院頻頻出招，國民黨先是去了一趟廈門後，在程序委員會第四度封殺行政院送審的1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，再聯手民眾黨提出彈劾總統賴清德案。明年度總預算都還沒審，藍白卻頻頻進行政治攻防，甚至又提出要「延會明年1/31」，資深媒體人溫紳在《頭家來開講》節目上就呼籲綠委「不要奉陪」！溫紳表示，本來是12月31日立法院院會就告一段落，但藍白透過決議要延會到明年的1月31日，把戰線又延長，建議賴清德總統和民進黨51名立委「元旦後不要奉陪藍白，照原定的院會休息一個月，然後迎接2月1日沒有黃國昌的新院會，讓藍白踢一個鐵板，讓他們自己演自己的」。原文出處：不理藍白立院延會至明年1/31！溫紳：建議綠委休息！ 更多民視新聞報導不滿憲訴法遭判違憲！藍黨團推「公投法修正草案」 律師轟傅崐萁鬧國際笑話真的很氣！黃國昌告府院「關說大法官」 綠委：合不合法你說了算？才剛去中國！藍委馬上完成「這條例」4度封殺 民進黨憤怒反擊了民視影音 ・ 1 天前 ・ 26
觀察／朝野惡鬥讓台灣國防淪犧牲品 國民黨「癱瘓賴政府策略」的盤算連外國官員都質疑
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿為因應中共武力威嚇，總統賴清德在上月底提出8年編列1.25兆國防特別預算，用來採購戰力裝備、打造台灣之盾，但預算案送至立院，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 94
民眾黨明徵召張啓楷！許甫：藍若有人可協調
[NOWnews今日新聞]2026嘉義市長選戰，民進黨已確定由立委王美惠出征，而民眾黨預計於本月24日，正式徵召立委張啓楷投入選戰。對此，民眾黨副秘書長許甫今（23）日表示，民眾黨會按自己的步調走，先...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 25
蘇貞昌12年前怒噴一句！網酸爆：跨時空打臉
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，加上憲法法庭在僅有5名大法官出席、未達法定評議門檻的情況下，仍宣告《憲訴法》修法違憲，引發外界對憲政運作的高度質疑，相關爭議持續...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 10
賴清德彈劾案排入周五立院議程 府這樣看
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案，昨（23）日立法院程序委員會上，藍白挾人數優勢勝出，將總統彈劾案排入26日院會報告事項議程。...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 18
藍白4度封殺國防特別條例 王義川轟：真照中共的話做 實在誇張
藍白立委今日第4度在立院程序委員會封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，民進黨立委王義川痛批，翁曉玲等藍委去一趟中國回來，真的反對國防特別條例，照中共的話做，實在很誇張。王義川發言時，多位民進黨立委一同上台高舉「譴責違法擋案，惡意破壞程序正義」等手板，擔任今日程委會主席的召委翁自由時報 ・ 1 天前 ・ 45
再一週就跨年 藍白還在假彈劾真亂台？綠：不如趕快審總預算
再過一週就要跨年，明年度的中央政府總預算，立法院卻連審查都還沒開始。民進黨今（24）日表示，國民黨、民眾黨從九月到現在，始終以政治鬥爭當藉口，把總預算案封殺在程序委員會，籲藍白認清現實，乖乖審預算，別浪費時間做秀，假彈劾是救不了台灣的。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 16
民進黨選對會徵召陳素月選彰化縣長 邱建富醞釀「走自己的路」
民進黨布局2026地方大選，選舉對策委員會今（24日）拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。爭取提名的前彰化市長邱建富日前放話不惜脫黨參選，並質疑民調結果不尋常，今受訪透露已寄出申請複查民調信函，看黨中央如何處理，若有清楚答案會理性面對，「但如果一意孤行，當然我們會走自己的路」。鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 2
總預算卡關近3,000億元 主計長陳淑姿：12萬新生兒補助恐受影響
總預算卡關近3,000億元將影響民生與國家計畫，行政院主計長陳淑姿於今（24）日財委會指出，其中包括生育補助、AI投資及災害預備金，若遲未核准，恐衝擊12萬名新生兒及未來科技發展。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 7