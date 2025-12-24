國民黨中常會罕見公開 傅崐萁專報：全民起義守國護台

國民黨今（24）日舉行中常會，罕見的開放媒體並直播「專案報告」，立委傅崐萁以國民黨中央政策會執行長及立法院黨團總召的身分，向全國國人報告「賴清德彈劾案」。

傅崐萁。(圖/傅崐萁辦公室提供)

傅崐萁表示，為什麼立院要提彈劾案？因為「賴清德稱帝，袁世凱復辟」。針對在野黨發起的無差別「大罷免，大失敗」後，賴政府不思悔改，對於國會通過的法案，竟然「不副署，不公布，不執行」。

傅崐萁指出，更甚者，憲法法庭專擅獨斷，《憲法訴訟法》無論是舊法或新法，都明訂開會需2/3大法官出席，上週五的憲法法庭未足法定人數，僅5名大法官出席，且被另外3名大法官打臉，卻做成直接讓賴清德獨裁的事實，踐踏憲法，賴清德一年半執政罄竹難書。

廣告 廣告

國民黨中常會。(圖/傅崐萁辦公室提供)

傅崐萁表示，國民黨呼籲「全民起義推翻暴政，賴清德下台」，並指出賴清德毀台、賣台、窮台、毀憲、亂政。

一、毀台—從1215英國大憲章起至今八百多年，所有民主國家無不遵行《憲法》。但清德宗元年，中華民國憲法被賴清德玩弄於股掌之間，裂解三權分立、造成全民對立。

二、賣台—把護國神山台積電上、下游生態系奉送美國，數十年台灣科技王國經濟奇蹟將被掏空。

三、窮台—18兆元外匯存底買外債，還要台灣投資美國4000億美金。台灣三代人的努力，恐3年內毀於一旦。

四、毀憲—5個大法官專斷獨裁，行政院長不副署，追殺在野黨，賴清德全面掌控司法施行恐怖統治，

五、亂政—115年度9495億元國防預算、1500億元特別預算、明年1.25兆元預算、加上後續維修，總共4.5兆元軍購及延壽預算，濫用民脂民膏，賴清德把兩岸搞的兵凶戰危，綠友友全部粉墨登場，賣馬桶的、做裝潢的、製鞋的，華麗轉身變軍火大亨。

傅崐萁專報彈劾賴清德。(圖/傅崐萁辦公室提供)

傅崐萁強調，總統做不好，4年後換人做就好，但才短短一年半，賴清德已毀掉台灣80年民主根基，把台灣變成火藥庫，絲毫沒有把善良溫和的台灣人民放在心裡，每一天都在撕裂台灣、製造對立、鼓動仇恨！毫無父母官的民胞物與之心。

延伸閱讀

張善政證實將推動「可負擔住宅」 喊話團隊「只能成功不能失敗」

余家昶下週六公祭！張善政：家屬婉拒捐款回捐市府

勇擋北捷隨機攻擊喪命 張善政：余家昶將入祀桃園忠烈祠