國民黨主席兼任革實院長 鄭麗文：希望重拾核心理念、中心思想

國民黨主席鄭麗文今（12）日首度主持中常會時表示，中常會將同通過一級主管人事案，並宣布將親自兼任革命實踐研究院院長，秉持當年創辦革實院精神，希望重拾核心理念、中心思想，強化所有黨員論述能力，「由我親自授課」。

鄭麗文宣布，自己將親自兼任革命實踐研究院院長，秉持當年創辦革實院精神，希望重拾核心理念、中心思想，強化所有黨員論述能力，自己上任後，許多人積極主動回到國民黨、加入國民黨大家庭或是新入黨的好朋友，希望未來都能邀請他們到革實院上課，「由我親自授課」。

鄭麗文表示，希望革命實踐研究院能重新成為所有國民黨黨員受訓、理解國民黨中心思想，如何與時俱進，跟現實環境充分結合，讓每個黨員都能在他們各自的領域、人際網絡中，成為國民黨代表的價值跟思想傳播者，得到更多人認同 。

最後，鄭麗文強調，希望未來能並肩作戰、團結一致，贏得26年大選、28年順利政黨輪替，重返執政。

