國民黨主席追思最高階共諜吳石...孫瑋芒舉「三事件」直指中共「把大匪諜神化」：紅統派造神、鄭麗文拜神！

國民黨主席鄭麗文昨（8日）前往馬場町紀念公園，出席統派團體秋祭，追思對象包括當年中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。對此，專欄作家孫瑋芒整理吳石過往事蹟，直言吳石不是「豪勇」的匪諜。

孫瑋芒昨日晚間於臉書以「吳石不是『豪勇』的匪諜，紅統派造神、鄭麗文拜神」為題發文指出，中國劇《沉默的榮耀》為吳石編撰「若一去不回，便一去不回」一句獨白，表現他來台潛伏的絕決，在紅統派之間流傳，「把這個大匪諜神化了」。

孫瑋芒提到，根據史料，吳石並非《沉默的榮耀》所塑造的那麼豪勇。他指出，吳石和平常人一樣，「從事危險任務時考慮後路，並不絕決；面臨死刑時崩潰，不見從容」。

孫瑋芒以三階段回憶吳石事蹟：

一、赴台潛伏時，子女留中國為「保險」。孫瑋芒提到，1949年8月，吳石奉前國民黨主席蔣中正命令，赴台任國防部參謀次長，但吳石並未舉家前往，攜妻子王碧奎、次女吳學成、幼子吳健成來台，「將長子吳韶成（1927─2015）、長女吳蘭成（1931—2020）留在中國大陸」。

孫瑋芒指出，吳石這一舉動，「對中共是投名狀，對自己是事敗時的救命符」。他說明，留在中國大陸的子女，是吳石與中共的有力聯繫，「萬一間諜任務事敗，他可期待中共因此設法營救」。

二、庭審時表達懺悔，尋求一線生機。孫瑋芒提及，據國家檔案資訊網「吳石等叛亂案」摘要，「因審判長及審判官等三人（按：蔣鼎文、韓德勤、劉詠堯）轉報總統（蔣中正）有關被告於法庭之懺悔言詞，總統認為其為被告說情而批示將三人革職，後改以記過處分。附判決書、照片等文件資料」。

孫瑋芒表示，吳石等被告想必在審判長等三人面前極力懺悔、百般求饒，才能夠博得他們的憐憫，「不惜捋蔣中正虎鬚，上書為他們說情，結果真的觸怒蔣中正，差點被革職」。

三、槍決前四肢癱軟，舉步維艱。孫瑋芒指出，《希望之聲》引述1950年6月11日《中央日報》報導「吳石等叛亂案」庭審和行刑過程，其中記述道，「刑車由青島東路出發，經上海路、轉南海路，押赴刑場，是時四犯四肢均呈癱軟，經行刑憲兵挾持下車後，舉步已見維艱。4時半，吳、陳、朱、聶四犯自左至右依次下跪於刑場坡地……槍聲齊響後，四犯立即同時倒地……」。

孫瑋芒直言，「中共有紀念文章說吳石臨刑前留絕筆詩《示兒》，是瞎掰」。他說，台灣檔案對所謂的「吳石絕筆詩」無任何紀錄。

（圖片來源：三立新聞、孫瑋芒臉書、國家文化記憶庫）

