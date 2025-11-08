國民黨主席鄭麗文赴秋祭 陸委會：譴責追思共諜
（中央社記者李雅雯台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天下午赴馬場町紀念公園出席統派團體秋祭；陸委會晚間表示，譴責追思叛國共諜，對於鄭麗文聲援支持解放軍入侵台灣的陸配感到遺憾。
大陸委員會（陸委會）8日晚透過新聞參考資料表示，鄭麗文出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」追思共諜吳石；還將政府依法處分支持解放軍入侵台灣的個別陸配案件，拿來做為轉移社會焦點的擋箭牌，對此表示譴責與遺憾。
陸委會表示，譴責政治人物一再地以陸配做為政治議題，將極端違法案件與絕大多數在台安居樂業的陸配掛鉤，這是不道德，也是違反社會正義的舉措，政府表達嚴正遺憾。
陸委會強調，身為國家重要政黨負責人，將背叛國家、出賣同袍的罪犯洗白成國共自相殘殺與歷史悲劇，將追思共諜活動美化成捍衛政治立場歧異與維護自由，這是對國家尊嚴最嚴重的傷害，也是對因為吳石而傷亡的中華民國萬千軍民最大的羞辱。
陸委會說明，絕大部分陸配在台落地生根、安居樂業，極少數特殊個案從事危害國家安全或社會安定行為，政府依法廢止其定居、居留資格，是維護法律尊嚴與保護人民的必要作為。
陸委會呼籲鄭麗文，與其追思吳石等人，不如認真關切目前還在陸失聯或遭關押的232位台灣民眾，「他們的人權、自由，比追思吳石更具急迫性與正當性」。
統派團體台灣地區政治受難人互助會今天下午2時在馬場町紀念公園舉行秋祭，主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」，鄭麗文前往致詞、獻花。
鄭麗文會後受訪表示，這場悼念活動是為了紀念白色恐怖政治受難者；吳石是有任務的情報工作者，在台執行間諜工作，吳石與公眾認知的政治思想政治犯有所不同。
鄭麗文強調，這場秋祭原則上與吳石無關，主要是紀念一般提到的、由於政治思想、政治主張受迫害的受難者；吳石是身上擔負任務在台灣進行顛覆、情報工作者，兩者當然完全不一樣。
鄭麗文於致詞時提到，台灣民主轉型超過30年，現今卻再次看到執政當局用國安理由隨意將國民驅逐出境，因為對象是陸配；只要意識形態跟當權者不同，就會被視為雜質，這是嚴重的倒退，箝制自由言論的幽靈再次籠罩台灣。（編輯：楊昇儒）1141108
