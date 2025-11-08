國民黨主席鄭麗文赴統派主辦秋祭（1） (圖)

其他人也在看
時空錯亂的傷痕記憶！多重矛盾下的白色恐怖受難者秋祭
【記者 張達威／台北 報導】台灣地區政治受難人互助會於今（11月8日）下午，在台北市馬場町紀念公園舉行「五○年台灣好報 ・ 5 小時前
參加統派追思活動挨轟 鄭麗文：盼兩岸和解
台灣地區政治受難人互助會將舉辦白色恐怖追思大會，邀請國民黨主席鄭麗文參加，由於追思對象包含中共地下黨員及情報人員，引發質疑。鄭今（7日）表示，台灣已是充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，出席相關的祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，不需再為自己的政治信仰付出代價。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
明出席統派團體追思共諜活動惹議 鄭麗文：是希望兩岸和解、兩岸和平
國民黨主席鄭麗文明（8）日將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，大會最主要追思對象是中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石。消息曝光後引發關注，鄭麗文下午受訪時回應，明天出席相關祭悼活動，「是希望...華視 ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會 (圖)
台灣地區政治受難人互助會8日在台北市馬場町紀念公園舉辦50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，國民黨主席鄭麗文（圖）應邀出席並致詞。中央社 ・ 12 小時前
鄭麗文上任掀入黨潮 國民黨稱20天吸2405人「近半為新黨員」
中國國民黨振奮表示，在新任黨主席鄭麗文上任後，全台出現「入黨熱潮」，短短20天內新增2,405位黨員，其中1,412人為新進黨員、993人為失聯黨員回歸，顯示外界對國民黨未來的高度期待。鏡新聞 ・ 1 天前
出席追悼共諜活動挨批 鄭麗文：是希望兩岸和解、和平
國民黨主席鄭麗文明將出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜挨批。鄭今天回應，出席明天祭悼活動是希望兩岸和解、和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。太報 ・ 1 天前
鄭麗文明將追思共諜 民進黨：切勿配合中共統戰
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文明日預計出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。對此，民進黨發言人戴瑋姍今（7）日批評，鄭麗文上任後竟向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜行為嗎？ 鄭麗文表示，台灣民主轉型幾十年，已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方。她明天出席相關祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，「我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。 戴瑋姍指出，活動流程除鄭麗文致詞外，還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，等同讓鄭麗文與中共政黨同台，營造出「國共並肩」的政治畫面。她進一步表示，此次秋祭雖打著「紀念白色恐怖」的名義，實際追思對象多為中共情報人員，主辦單位甚至以陸劇《沉默的榮耀》宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。 戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？ 查看原文更多Newtalk新聞報導盛讚馬習會、九二共識 鄭麗文喊：「兩岸中國人」智慧的最高展現鄭麗文效應？ 國民黨：20天多2405人入黨新頭殼 ・ 1 天前
盼兩岸和平 不再為政治信仰犧牲
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員，民進黨炮轟「敵我不分」；鄭麗文昨日強調，出席祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，盼人民不需要再為自己的政治信仰付出生命代價。中時新聞網 ・ 23 小時前
繼續白色扭曲：鄭麗文出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」
【記者 張達威／台北 報導】台灣地區政治受難人互助會今（11月8日）天下午將在台北市馬場町紀念公園舉辦114年台灣好報 ・ 16 小時前
赴馬場町秋祭 鄭麗文：希望不再有政治受難者
（中央社記者李雅雯台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。她於致詞時說，致敬所有白色恐怖受難者與家屬，希望再也沒有人為政治信仰犧牲，不再聽到政治受難者5個字。中央社 ・ 11 小時前
國民黨主席鄭麗文赴馬場町秋祭（1） (圖)
國民黨主席鄭麗文8日下午出席統派社團台灣地區政治受難人互助會在馬場町紀念公園舉行的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，鄭麗文於會後受訪。中央社 ・ 12 小時前
白色恐怖秋祭追思慰靈大會 鄭麗文出席默哀 (圖)
國民黨主席鄭麗文（前左3）8日下午應邀出席由統派社團台灣地區政治受難人互助會舉辦的50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，和與會者一起默哀。中央社 ・ 11 小時前
出席白色恐怖秋祭大會挨批 鄭麗文回應了
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」明天將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
