國民黨主席鄭麗文追思「叛國共諜」吳石 陸委會重砲譴責！

政治中心／程正邦報導

國民黨新任黨主席鄭麗文出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，現場仍將「共諜」等人列為「犧牲烈士」緬懷。(組合圖／翻攝照片)

追思叛國共諜惹議 陸委會怒斥：嚴重傷害國家尊嚴

國民黨主席鄭麗文今（8）日出席追思1950年代叛國共諜吳石的追思活動，引發爭議。對此，大陸委員會（陸委會）晚間發表措辭嚴厲的聲明，表達嚴正立場，強烈譴責鄭麗文此舉不僅嚴重傷害國家尊嚴，更以政治操作方式模糊焦點。

鄭麗文於致詞時提到，台灣民主轉型超過30年，現今卻再次看到執政當局用國安理由隨意將國民驅逐出境，因為對象是陸配；只要意識形態跟當權者不同，就會被視為雜質，這是嚴重的倒退，箝制自由言論的幽靈再次籠罩台灣。

陸委會指出，在國人普遍憤慨鄭麗文追思出賣同袍的共諜之際，鄭主席居然將政府依法處分鼓吹武統、支持解放軍入侵台灣的極少數個別陸配案件，拿來作為轉移社會焦點的擋箭牌。

陸委會嚴正譴責：「這是不道德，也是違反社會正義的舉措，政府表達嚴正遺憾。」

陸委會譴責鄭麗文將支持解放軍入侵台灣的陸配案件，作為轉移社會焦點的擋箭牌。(圖／翻攝照片)

陸委會：將叛國罪犯「洗白」成悲劇 是對萬千軍民的羞辱

對於鄭麗文會後受訪表示，這場悼念活動是為了紀念白色恐怖政治受難者；吳石是有任務的情報工作者，在台執行間諜工作，吳石與公眾認知的政治思想政治犯有所不同。

陸委會強調，身為國家重要政黨的負責人，鄭麗文向全體國民展示，可以將背叛國家、出賣同袍的罪犯，洗白成「國共之間的自相殘殺與歷史悲劇」；甚至將追思共諜的活動美化成「捍衛政治立場歧異與維護自由」，這是對國家尊嚴最嚴重的傷害。

陸委會並直言：「這是對因吳石而死傷的中華民國萬千軍民，最大的羞辱。」

陸委會引用國際評比數據來強化台灣的民主價值：美國自由之家（Freedom House）的2025年自由度評比中，台灣拿到94分，而中國大陸僅有9分。陸委會認為，政治人物的意識形態可以歧異，但不能將背叛國家的行為，包裝成維護自由。

鄭麗文向叛國共諜獻花環致意。(圖／翻攝照片)

斥責政治人物：勿將「極少數個案」與絕大多數陸配掛鉤

針對鄭麗文將個別極端陸配案件與追思共諜事件掛鉤的行為，陸委會特別澄清並呼籲：絕大部分的陸配都是認同這塊土地，在台落地生根、安居樂業。

政府依法廢止極少數從事危害國家安全或社會安定行為的個案之定居留資格，是維護法律尊嚴與保護全國人民的必要作為，並得到台灣主流民意的支持。政治人物動輒以偏概全，在處理爭議議題時，放大極少數個案拉整個群體下水，是極端不道德的行為，也不會受到社會支持。

陸委會最後向鄭麗文主席喊話，如果真的關心陸配朋友，不應該在社會撻伐共諜議題時，把陸配個案拿來轉移焦點。陸委會呼籲：「與其追思吳石等叛國共諜，不如認真關切目前還在中國大陸，因為失聯或遭中共關押的 232 位台灣民眾，他們的人權、自由，比追思吳石更具急迫性與正當性。」

卓冠廷指出，鄭麗文貼出的邀請函內容，根本就是滿滿的統戰（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

