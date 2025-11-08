三立新聞網 setn.com

國民黨主席鄭麗文追思「叛國共諜」吳石 陸委會重砲譴責！

三立新聞網

政治中心／程正邦報導

國民黨新任黨主席鄭麗文出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，現場仍將「共諜」等人列為「犧牲烈士」緬懷。(組合圖／翻攝照片)
國民黨新任黨主席鄭麗文出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，現場仍將「共諜」等人列為「犧牲烈士」緬懷。(組合圖／翻攝照片)

追思叛國共諜惹議 陸委會怒斥：嚴重傷害國家尊嚴

國民黨主席鄭麗文今（8）日出席追思1950年代叛國共諜吳石的追思活動，引發爭議。對此，大陸委員會（陸委會）晚間發表措辭嚴厲的聲明，表達嚴正立場，強烈譴責鄭麗文此舉不僅嚴重傷害國家尊嚴，更以政治操作方式模糊焦點。

鄭麗文於致詞時提到，台灣民主轉型超過30年，現今卻再次看到執政當局用國安理由隨意將國民驅逐出境，因為對象是陸配；只要意識形態跟當權者不同，就會被視為雜質，這是嚴重的倒退，箝制自由言論的幽靈再次籠罩台灣。

廣告

陸委會指出，在國人普遍憤慨鄭麗文追思出賣同袍的共諜之際，鄭主席居然將政府依法處分鼓吹武統、支持解放軍入侵台灣的極少數個別陸配案件，拿來作為轉移社會焦點的擋箭牌。

陸委會嚴正譴責：「這是不道德，也是違反社會正義的舉措，政府表達嚴正遺憾。」

陸委會譴責鄭麗文將支持解放軍入侵台灣的陸配案件，作為轉移社會焦點的擋箭牌。(圖／翻攝照片)
陸委會譴責鄭麗文將支持解放軍入侵台灣的陸配案件，作為轉移社會焦點的擋箭牌。(圖／翻攝照片)

陸委會：將叛國罪犯「洗白」成悲劇 是對萬千軍民的羞辱

對於鄭麗文會後受訪表示，這場悼念活動是為了紀念白色恐怖政治受難者；吳石是有任務的情報工作者，在台執行間諜工作，吳石與公眾認知的政治思想政治犯有所不同。

陸委會強調，身為國家重要政黨的負責人，鄭麗文向全體國民展示，可以將背叛國家、出賣同袍的罪犯，洗白成「國共之間的自相殘殺與歷史悲劇」；甚至將追思共諜的活動美化成「捍衛政治立場歧異與維護自由」，這是對國家尊嚴最嚴重的傷害。

陸委會並直言：「這是對因吳石而死傷的中華民國萬千軍民，最大的羞辱。」

陸委會引用國際評比數據來強化台灣的民主價值：美國自由之家（Freedom House）的2025年自由度評比中，台灣拿到94分，而中國大陸僅有9分。陸委會認為，政治人物的意識形態可以歧異，但不能將背叛國家的行為，包裝成維護自由。

鄭麗文向叛國共諜獻花環致意。(圖／翻攝照片)
鄭麗文向叛國共諜獻花環致意。(圖／翻攝照片)

斥責政治人物：勿將「極少數個案」與絕大多數陸配掛鉤

針對鄭麗文將個別極端陸配案件與追思共諜事件掛鉤的行為，陸委會特別澄清並呼籲：絕大部分的陸配都是認同這塊土地，在台落地生根、安居樂業。

政府依法廢止極少數從事危害國家安全或社會安定行為的個案之定居留資格，是維護法律尊嚴與保護全國人民的必要作為，並得到台灣主流民意的支持。政治人物動輒以偏概全，在處理爭議議題時，放大極少數個案拉整個群體下水，是極端不道德的行為，也不會受到社會支持。

陸委會最後向鄭麗文主席喊話，如果真的關心陸配朋友，不應該在社會撻伐共諜議題時，把陸配個案拿來轉移焦點。陸委會呼籲：「與其追思吳石等叛國共諜，不如認真關切目前還在中國大陸，因為失聯或遭中共關押的 232 位台灣民眾，他們的人權、自由，比追思吳石更具急迫性與正當性。」

卓冠廷指出，鄭麗文貼出的邀請函內容，根本就是滿滿的統戰（圖／翻攝自卓冠廷臉書）
卓冠廷指出，鄭麗文貼出的邀請函內容，根本就是滿滿的統戰（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

更多三立新聞網報導
鄭麗文追思「共諜」！蔡正元也不挺：國民黨改名「中國國民投降黨」
抓到了！鄭麗文喊沒提到吳石 現場抓包跟這些共諜列「犧牲烈士」
鄭麗文秀邀請函駁追思共諜 卓冠廷揪細節：根本就是滿滿的統戰
蔣萬安表態應紀念捍衛中華民國者 鄭麗文「追思共諜」：他講的也沒錯

其他人也在看

【本日焦點】鳳凰颱風最新路徑曝 專家：防大量致災雨／鄭麗文追思吳石 陸委會重砲譴責／「鐵飯碗」開缺甄試 到考率54％

【本日焦點】鳳凰颱風最新路徑曝 專家：防大量致災雨／鄭麗文追思吳石 陸委會重砲譴責／「鐵飯碗」開缺甄試 到考率54％

本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.鳳凰颱風最新路徑曝 專家：防大量致災雨 2.鄭麗文追思吳石 陸委會重砲譴責 3.「鐵飯碗」開缺甄試 到考率54％ 4.網傳蕭美琴IPAC演說巨資交換 府方駁斥 5.法虎鯨影片激起同情與怒火 真實情況曝

Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 19 小時前
107個帳號被抓包「造謠抹黑蕭美琴」 爭議帳號遭肉搜起底嗆告網友

107個帳號被抓包「造謠抹黑蕭美琴」 爭議帳號遭肉搜起底嗆告網友

[Newtalk新聞] 2025年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）7日傍晚在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴應邀出席發表演說，這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講。卻遭部分網友惡意造謠指稱她「花80億歐元買曝光」，引發關注。民進黨前議員王浩宇在Threads發文指出，經AI（人工智慧）系統追蹤比對，目前已發現散布相關假消息的帳號多達107個。 王浩宇表示，經過AI爬文整理，涉及散布「台灣捐80億歐元給IPAC」假訊息的帳號共有107個，包含原始發文與轉傳者，將陸續向平台完成檢舉。其中最受矚目的造謠帳號「caffrey802」，遭網友肉搜並公布社群帳號、LINE帳號及車牌資料，網友還挖出他過往分享的車輛照片。「caffrey802」揚言提告並嗆：「好啦，青鳥們乖啦，等我回台灣開直播一次講清楚啦。」 民進黨立委范雲也於Threads發文嚴正駁斥，直指統蕭美琴近日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，簡稱IPAC）發表演說，卻遭部分網友惡意造謠稱她「花80億歐元買曝光」，引發熱議。民進黨前議員王浩宇在Th

新頭殼 ・ 2 小時前
鄭麗文挨批悼共諜！他狠打臉：范雲也曾獻花

鄭麗文挨批悼共諜！他狠打臉：范雲也曾獻花

[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思名單包含被認定為中共共諜的吳石等人，引發質疑。對此，鄭麗文親表示活動並非以吳石為主角，呼籲外界不要模糊焦點。...

今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
鄭麗文追思叛國共諜 蔡正元酸改名「中國國民投降黨」陳學聖示警恐重演2016「死亡之握」慘敗

鄭麗文追思叛國共諜 蔡正元酸改名「中國國民投降黨」陳學聖示警恐重演2016「死亡之握」慘敗

國民黨2026選情拉警報！國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖追思會祭拜共諜吳石，引發黨內激烈批評。前立委蔡正元批應改名「中國國民投降黨」，智庫召集人、前立委陳學聖警告恐重演2016年「死亡之握」慘敗，直指不僅高雄柯志恩、台南陳以信等國民黨南部候選人恐受衝擊，此外，彰化、嘉義、宜蘭等現有執政縣市也可能失守。民進黨已開始操作「支持柯志恩就是支持鄭麗文」，國民黨發言人、民代集體噤聲，兩岸路線爭議成選舉未爆彈。陳學聖更指出，鄭麗文兩岸路線若不調整，最大獲利者是民眾黨。

風向台灣 ・ 2 小時前
鄭麗文悼共諜？他揭這事實狠批：不該裝無辜

鄭麗文悼共諜？他揭這事實狠批：不該裝無辜

[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思名單包含被認定為中共共諜的吳石等人，引發質疑。對此，鄭麗文親表示活動並非以吳石為主角，呼籲外界不要模糊焦點。...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
鄭麗文捲吳石風波 白委提蔡正元評論：相信她應該聽到了

鄭麗文捲吳石風波 白委提蔡正元評論：相信她應該聽到了

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖追思活動，被綠營猛攻追思對象包括當年國軍將領共諜吳石，而鄭此舉也引爆藍內部焦慮，前藍委陳學聖直言，讓國民黨候選人接下來會很辛苦。針對鄭麗文出席該活動，民眾黨主席黃國昌10日回應，鄭麗文參加包括吳石在內的追思活動，前藍委蔡正元提出滿直接評論，相信鄭麗文都聽到了。

中時新聞網 ・ 3 小時前
陳嘉宏專欄：鄭麗文只是來「報恩」的　她何錯之有

陳嘉宏專欄：鄭麗文只是來「報恩」的　她何錯之有

過去10年，國民黨連續輸掉了3次總統大選，這在全世界採用總統直選的民主國家裡非常罕見。輸掉選舉的政黨一般多會認真思考，是不是自己的政見路線出了什麼大問題，讓多數的選民寧可違反喜新厭舊的慣性，也不願（不敢）把選票投給自己？但這些理當早就該出現的路線辯論與調整一直沒發生在國民黨身上，我認為有兩項關鍵性的原因：

鏡報 ・ 7 小時前
蕭美琴赴IPAC演講遭網傳捐巨資換資格 府：惡意捏造 已報警調查

蕭美琴赴IPAC演講遭網傳捐巨資換資格 府：惡意捏造 已報警調查

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會發表演說，網路出現不實訊息指「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。總統府發言人郭雅慧今天（9日）回應，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，總統府已通知警政單位，依法調查處理。IPAC告訴中央社，IPAC在歐洲議會的兩位共同主席決定邀請蕭美琴，對於蕭美琴訪問行程，歐洲議會議長、歐盟對外事務部、比利時外交部也都知情。

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火　前藍委直嘆：真不知明年怎麼選

鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火　前藍委直嘆：真不知明年怎麼選

國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......

風傳媒 ・ 21 小時前
台中路口「3輪胎套號誌桿」竟是輪胎行老闆神操作！30年已救2命

台中路口「3輪胎套號誌桿」竟是輪胎行老闆神操作！30年已救2命

台中市一處十字路口處，有根紅綠燈桿底部套著3個輪胎，有網友將此景拍下後PO上網，好奇提問「輪胎怎麼放進去的？」，引發熱議。據了解，該電線桿旁是一家輪胎行，輪胎行老闆在30年前架設號誌桿時就請施工人員從頂端套入，這30年來已成功保護2名機車騎士在車禍中免於嚴重傷害。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜 黃國昌：吳石是共諜不是政治受難者 鄭主席應該聽到了

鄭麗文追思共諜 黃國昌：吳石是共諜不是政治受難者 鄭主席應該聽到了

中國國民黨主席鄭麗文近日參加統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石等人。民眾黨主席黃國昌今日表示，吳石是共諜，不是政治受難者，是滿清楚的客觀事實，國民黨內部已經有出現過非常多的聲音，相信鄭麗文主席應該都聽到了。

自由時報 ・ 2 小時前

談蕭美琴歐洲行 學者：訪歐能否成慣例考驗賴政府

副總統蕭美琴上周赴歐洲議會發表演說，學者對此表達樂觀其成，主要是目前對美國的外交困境，但也認為不應過度渲染歐洲議會的影響...

聯合新聞網 ・ 8 小時前
曝兩岸不和平關鍵！蔡正元嘆「鄭麗文最大問題」：讓國民黨選將們搖頭嘆息

曝兩岸不和平關鍵！蔡正元嘆「鄭麗文最大問題」：讓國民黨選將們搖頭嘆息

國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭到民進黨及藍營保守派人士批評，前立委蔡正元也不禁痛批「中國國民黨從今以後改名為『中國國民投降黨』」；時隔兩日，蔡正元再度透過臉書發文強調，兩岸不和平不是因為國民黨沒有推動和平，而是因為國民黨輸掉選舉，提醒鄭麗文不要一意孤行還「自以爲在下什麼大棋局」。蔡正......

風傳媒 ・ 2 小時前

這疾病首次入列全球10大死因排行榜！每年悄奪150萬人命

太陽報報導，醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）一項最新研究指出，因早期幾乎沒有症狀而號稱「沉默殺手」的慢性腎臟病...

聯合新聞網 ・ 22 小時前

雞蛋芬普尼超標！禽畜禁藥 雞農：可能環境用藥汙染

彰化一處畜牧場驗出芬普尼超標雞蛋，粗估十五萬顆蛋受影響，已經緊急通知業者端回收下架。雞農表示，由於芬普尼已經是禽畜禁藥，...

聯合新聞網 ・ 7 小時前

追彰化芬普尼蛋污染源頭 農業部：飼料無檢出

彰化一蛋雞場生產的4批次雞蛋被檢出芬普尼含量超標，其中鋪貨到零售端約15萬顆，已緊急下架，外界指可能是飼料或環境使用消毒劑污染，農業部畜牧司今（10日）表示，經抽檢飼料並未含有芬普尼，是否為環境消毒劑污染今彰化地方已抽檢，結果近期就會出爐。

自由時報 ・ 3 小時前
影/悍婦沒掛號「闖診間嗆名醫」！　po文取暖遭嗆爆秒刪

影/悍婦沒掛號「闖診間嗆名醫」！　po文取暖遭嗆爆秒刪

近日在高雄阮綜合醫院爆發醫病衝突事件，有位許姓女子未掛號就闖入診間，卻要求黃姓名醫解釋母親病情，遭拒後情緒激動還嗆醫師「缺錢嗎」，事後更將過程po網「公審」醫師，結果自己反成箭靶遭嗆爆狼狽刪文。

中天新聞網 ・ 1 天前
鄭英耀稱「老師退休享清福」　全教產要求下台道歉

鄭英耀稱「老師退休享清福」　全教產要求下台道歉

全教產表示，公教人員的退休金是政府延遲給付的薪資，是教師依法應得的工作報酬，教師在職時繳的錢，包含公保及退撫基金一共兩筆，是勞工的5到7倍，依保險原則，繳6倍就應領6倍，勞保30年資可領2萬1，如果領5倍，應該領10萬以上，試問哪個基層教師領超過10萬？所以在職教師繳...

CTWANT ・ 1 天前
日圓將反彈？　日銀會議紀錄暗示準備升息

日圓將反彈？　日銀會議紀錄暗示準備升息

日本銀行最新公布的決策會議紀錄顯示，多數理事認為利率正常化的時機已逐漸到來，最快可能在12月啟動升息。在先前10月會議中，日銀以7比2票數維持基準利率在0.5%不變，但會後意見摘要顯示，部分理事已認為

中廣新聞網 ・ 1 小時前
颱風鳳凰逼近 花蓮光復鄉、秀林鄉和平村等停班停課

颱風鳳凰逼近 花蓮光復鄉、秀林鄉和平村等停班停課

颱風鳳凰逼近，因應馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒發布，啟動強制撤離作業，花蓮縣政府宣布，光復鄉今天（10日）停止上班、停止上課。

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前