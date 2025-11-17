國民黨主席鄭麗文首次藍白高峰會 民眾黨挑11/19下午3點半在新莊

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌預定本週三（19日）下午3時30分會面，地點將在新北市新莊凱悅嘉軒酒店。據了解，該場地由民眾黨挑選，除了空間較大，對民眾黨也意義重大；新莊不只是前主席柯文哲2024年競選辦公室所在地，黃國昌明年2月1日也預計在此成立競選辦公室，因此兩黨領導人在此會面，具象徵意義。

國民黨主席鄭麗文。（圖／鄭麗文臉書）

黃國昌今天在立法院接受訪問時表示，與鄭麗文預計19日下午見面，但因雙方幕僚有許多細節與行政工作需要安排，具體地點大約在這1、2天由兩黨工作同仁先場勘，確定後再向外界報告。藍白兩黨秘書長李乾龍、周榆修預計在明天下午3時30分前往場地進行場勘。

廣告 廣告

根據《中時新聞網》報導，藍營人士透露，此次會談藍白陣營將各派5人出席，主軸將聚焦在藍白合作議題。此次會面是由鄭麗文方面先表達拜訪意願，原先打算前往民眾黨中央黨部，但民眾黨要求全程公開，需要足夠大的場地容納媒體採訪，因此場地由民眾黨方面安排。

民眾黨內部人士透露，上週三國民黨副秘書長李哲華等人與周榆修聯繫，希望能儘速安排見面事宜，民眾黨內部開會討論後，希望能比照上次與國民黨前主席朱立倫見面的公開方式進行。

民眾黨前主席柯文哲曾在2024年總統大選於新莊設立競選辦公室。（資料圖／中天新聞）

關於場地選擇，民眾黨內部人士指出，原本規劃包括凱悅嘉軒酒店在內的3個場地，其中包括上次與朱立倫見面的台北市松山區兆基文教大樓等，但考量媒體陣仗恐比上次更大，因此選在空間更大的凱悅嘉軒酒店，對此，國民黨也表達認同並接受。民眾黨挑選凱悅嘉軒酒店除了場地空間較大之外，該酒店距離柯文哲當時競選辦公室不遠，加上黃國昌明年預計也要在新莊成立競選辦公室，因此最終挑選此地。

延伸閱讀

對話才是主流民意 蕭旭岑：「一國兩區」讓兩岸有共同政治基礎

2026藍白合重要起點！ 「鄭黃會」本週三見面

鄭麗文曝「藍白合」晤談進度 郭正亮：兩人熟、沒有問題