國民黨也造謠？稱姚文智電影公司獨拿7千萬補助 湠臺灣發聲了
即時中心／潘柏廷報導
民進黨前立委姚文智，2018年參選台北市長失利退出政壇，並轉向電影圈，更成立「湠臺灣電影公司」，首部執導作品《流麻溝十五號》已在2022年上映；現在籌備拍攝劇情長片、以台灣雕塑大師黃土水為背景的《甘露水》；豈料，社群平台傳姚文智公司獨拿文化部7千萬元補助，國民黨昨（4）日還稱有一種致富密碼叫「民進黨證」，有一種文化霸權叫「姚文智」。對此，公司回應，將依法追訴法律責任，絕不寬貸。
爽拿7千萬補助？湠臺灣：即使獲得還必須扛起1.1億元募款責任
針對湠臺灣開發中計畫《甘露水》獲得文化部「114 年度國產電影長片輔導金（國際旗艦組）」補助一事，網路上出現諸多偏頗且不實的言論，包括國民黨的惡意抹黑，湠臺灣昨日在臉書表示，身為專注於傳承、演繹這塊土地過去的百年歷史，並致力將台灣軟實力推向國際的影視團隊，必須站出來釐清事實，守護創作者的尊嚴。
第一、 釐清基本事實：這是「劇情長片」，不是「紀錄片」，公司指出，對於網路流傳「姚文智拍紀錄片拿 7,000 萬」的說法，他們深感無奈。
公司說明，電影《甘露水》是以台灣雕塑大師黃土水為背景，台、日合作開發的「劇情長片」（電影）尚待募資拍製；今年即將上映的同名紀錄片，我們正準備包場邀同好欣賞，完全是兩部片，有心人將完全不同的兩部片刻意編造合成圖片，誤導公眾判斷，是極其低劣的造謠手段。
第二、 補助不是獲利：7,000 萬補助，公司說表示他們還要去沿門托缽募集1.1億，才能完成此片，獲利難如登天。
公司分析，電影《甘露水》總預算超過 1.8 億元，即使獲得 7,000 萬元補助，這筆款項每一分錢都將投入製作，並依政府規定核實撥付，負責人姚文智或公司並無從中獲利。
同時，公司喊話，對湠臺灣而言，獲得補助意味著他們必須扛起剩下 1.1 億元的募資責任。這不是領紅包，而是一張沉重的「軍令狀」，是責任的開始，是他們必須為台灣影視產業練兵、為台灣故事尋找國際出路的艱難起點。
強調專業執行不容抹煞 湠臺灣談姚文智真實工作
第三、 專業執行不容抹煞：嚴謹的流程與透明的責任。湠臺灣強調，他們並非如外界所言「隨便伸手就能拿錢」，他們在影視開發上的專業有跡可循。
包含「開發投入」，公司表示， 《甘露水》已開發超過4年，從田調、劇本開發到日本勘景，團隊盡其所能，只為重現台灣藝術史上的重要歷史。
再者是「專業亮眼的主創團隊」，公司認為，無論導演、編劇、製片人、日本合作團隊、演員均是金馬、金鐘等級，這次文化部的條件極為嚴謹，評審更是業界佼佼者，湠臺灣的《甘露水》團隊，早在二年前金馬創投媒合表現亮眼，才能獲得第二名，業界自有公評。
公司也補充，事實上，湠臺灣在上一次投資加補助額度上億元的「黑潮」電視劇集評選，就落選一毛未得，「難道我們要抱怨因姚文智而落選？」。
第四、 湠臺灣的願景：「台灣 100」的歷史使命，公司續說，姚文智自2018年離開政壇進入影視產業後，常被誤稱「導演」，對方總是說是「校長兼撞鐘」，實際上姚文智真正的工作是為每個專案「找錢」，對方毅然投入所有身家，找天使股東，媒合優秀人才，努力推廣「台灣100」。
因此，公司說到，每一部都是以嚴謹的「大河」等級，說出台灣過去百年的故事或歷史。其用心，正是彌補過去台灣對自我投資之不足。
喊話不畏監督但拒絕獵巫 湠臺灣：將依法追訴法律責任，絕不寬貸
湠臺灣也喊話，他們不畏懼監督，但拒絕獵巫。國民黨及部分有心人士，將爭取公、私部門合製資源的行為形容為「討飯」，是對所有投入台灣影視產業界基層工作者的最大侮辱。「湠臺灣已經啟動全面蒐證工作，針對所有不實指控、移花接木的合成影像以及涉及誹謗與人身攻擊之言論，我們將依法追訴法律責任，絕不寬貸」。
綜合上述，公司痛批，而國民黨充滿誤解與惡意標籤的貼文，名為正義發言，實為刻意重傷台灣文化產業，請國民黨不要再拿台灣文化開刀，遮掩自己去年亂砍預算導致今年種種亂象的黑歷史，到頭來只是落得被嘲笑「沒文化」、「沒常識」的笑柄。
最後，公司發聲說：「我們相信好的作品會說話。湠臺灣將持續專注於優質故事的開發，把最好的台灣電影呈獻給世界」。
原文出處：快新聞／國民黨也造謠？稱姚文智電影公司獨拿7千萬補助 湠臺灣發聲了
