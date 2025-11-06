國民黨人事出奇招！找rapper掌管新媒體 過往作品曝光

國民黨新人事布局，新媒體部主任由音樂製作人王安國接任。（翻攝自王安國臉書）

前立委鄭麗文本月1日正式上任中國國民黨主席，新主席的人事布局近日陸續曝光，國民黨今發出新聞稿宣布，國民黨文傳會副主委由基隆市前議長宋瑋莉的兒子林益諄接任，新媒體部主任則由「Rapper」音樂製作人王安國接任。

據報，前黨主席朱立倫任內成立文傳會新媒體部，在大罷免期間模仿《南方四賤客》推出「萊爾校長」引發關注。先前傳出黨中央規畫由林益諄接任新媒體部主任，但林因為要跟鄭麗文行程，沒有時間作影片相關工作，因此找來音樂界人士王安國接任。

國民黨新任新媒體主任王安國在社群自稱rapper。（翻攝自王安國Instagram）

來自音樂界 新媒體主任自稱rapper

據悉，王安國在Instagram、臉書分別擁2千多、4千多粉絲追蹤，他曾當過保險業務員，在社群自我介紹寫道：「自稱Rapper、詞曲創作人、編曲人、製片人、音樂製作人」。他所參與的團體「猿人AWT」，在YouTube僅有5支公開MV，點閱最高的為歌曲〈ONLY CASH〉，有1.6萬次瀏覽；以王安國個人為名的歌曲〈醒夢〉則僅有1,142次。

王安國過去曾以嘻哈團體發布音樂作品。（翻攝自YouTube 猿人AWT）

王安國也曾參與饒舌歌曲〈頂死你的鞋底〉製作，他還伸出援「腳」，以右腿參與MV拍攝，歌詞帶有成人色彩又相當無厘頭。

（翻攝自YouTube Dopeace敷面膜）

2市議員接任國民黨發言人

王安國也和原本的團隊完成交接，國民黨今正式公告新人事布局，除了林益諄和王安國，國民黨發言人由桃園市議員牛煦庭、新北市議員江怡臻擔任；高雄市青工會長李昶志接任青年部主任；國際部主任則為黨主席選舉期間支持郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任。此外，前副祕書長張雅屏接任考紀會主委。

