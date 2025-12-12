國民黨今反年改法案強闖 律師：全台每人多支出三萬元以上

藍白強推反年改法案，引發議論。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院國民黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減。停砍公教年金相關法案預計將於今（12日）下午於立法院會三讀闖關，國民黨團發起甲動。律師林智群狠批，一堆人為了拿普發一萬高興，結果國民黨反年改，全台每人因此多支出三萬元以上給那些周休七日老人。

民進黨立院黨團透過臉書粉專表示，昨天朝野協商破局後，今天藍白打算強行表決「反年改法案」。這不是技術性的修法，而是要政府一次撥補 6,970 億元，平均算下來，每個台灣人都要再負擔 3 萬元。

廣告 廣告

民進黨立院黨團稱，年金制度要改革可以討論，但不能用把帳全塞給國家、塞給下一代的方式來處理。改革本該是讓制度更穩健，而不是回到過去造成黑洞的老路。任何政策，都不能建立在加重全民負擔的代價上。

律師林智群表示，一堆人今年拿了普發一萬很高興，因此反罷免。結果國民黨反年改，全台灣每個人要因此多支出3萬元以上，給那些週休七日的老人。

他吐槽，為了拿1萬元，結果多付3萬元，還真的是朝三暮四的猴子。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

經民連批反年改「害慘現役公教」 新增缺口不該要納稅人買單

訂位平台「AutoReserve」遭爆詐騙！多家餐廳查無合作 民眾刷卡收確認信卻落空