國民黨今拚闖關黨產、眷改條例 經民連批程序暴力違憲

經濟民主連合2日上午召開記者會，嚴正警告藍白陣營切勿無視憲法法庭 114 年憲判字第 1 號判決所揭示的「正當立法程序」、「公開透明原則」與「討論原則」，以程序暴力輾壓高度爭議法案，重創民主憲政秩序與國家財政紀律。 圖：經濟民主連合提供

立法院中國國民黨團於 2025 年最後一天臨時召集《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（黨產條例）與《國軍老舊眷村改建條例》（眷改條例）朝野黨團協商，最快將於今（2）日院會三讀通過。對此，經濟民主連合今日上午召開記者會，嚴正警告藍白陣營切勿無視憲法法庭 114 年憲判字第 1 號判決所揭示的「正當立法程序」、「公開透明原則」與「討論原則」，以程序暴力輾壓高度爭議法案，重創民主憲政秩序與國家財政紀律。

經民連智庫研究員涂景亮指出，憲法法庭已明確揭示，立法院作為國家最高立法機關，於立法過程中負有踐行正當立法程序的憲法義務，特別是在重大爭議法案上，應透過委員會實質審查、公聽會及充分討論，讓不同立場得以溝通、折衷並形成具民主正當性的多數決。然而，過去兩年多來藍白主導的立法院，卻多次跳過討論程序，以人數優勢強行表決，已嚴重背離「少數服從多數、但少數獲得充分尊重」的民主精神。

涂景亮呼籲，新的一年立法院應有新氣象，停止「不議而決」的惡例，將《黨產條例》與《眷改條例》退回委員會重啟實質審查。

針對《黨產條例》修法爭議，經民連智庫研究員黃承瀚指出，中國國民黨團試圖透過修正第 4 條與第 34 條，將「曾隸屬於國家」者排除於政黨附隨組織認定之外，並主張溯及既往至 2016 年生效，形同為救國團量身打造解套條款，企圖將威權時期黨國不分體制下不當取得的國有資產就地合法化。

他強調，救國團是否為國民黨附隨組織，在歷史事實與法理上皆無討論空間，正因其曾隸屬國家卻受政黨實質控制，更凸顯威權體制下「黨即是國」的憲政扭曲，正是轉型正義工程欲加以匡正的核心問題。相關修法不僅嚴重違背釋字第 793 號所確立的「回復政黨公平競爭」與「匡正自由民主憲政秩序」之憲法價值，也公然無視甫出爐的憲法法庭判決。

在《眷改條例》方面，經民連智庫研究員林芯羽批評，國民黨立委提出修法草案，將 1981 年後興建、結構與居住品質相對穩定的眷村一併納入改建範圍，甚至主張政府對眷村負有永久改建義務，已明顯違背大法官釋字第 485 號所揭示「國家資源有限，社會政策立法須考量財政能力與平等原則」的憲法要求。

她指出，內政部 2024 年統計顯示，全台危老建築戶數已突破 500 萬戶，國民黨立委卻為爭取少數特定族群選票，大開財政支票，忽視多數居住於危老建築民眾的生命安全與居住正義。更嚴重的是，相關修法未依《財政紀律法》具體說明財源，亦未進行成本評估與聽證程序，程序與實質正當性皆難以成立。

