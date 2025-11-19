國民黨代表黎子渝嘲諷日相高市早苗外貌炸鍋！竟是｢洪秀柱乾女兒｣

黎子渝是國民黨資深黨員，還是洪秀柱乾女兒，上個月公開表態支持鄭麗文參選國民黨主席。 圖：翻攝自Instagram @akina_li

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，引起國際社會警戒。日本首相高市早苗在國會表態，台灣若遭侵略，自衛隊不排除行使集體自衛權，讓中國氣炸，引發中日關係緊張之際，國民黨代表黎子渝在Threads平台發文，拿日本漫畫《進擊的巨人》中角色「車力巨人」嘲諷高市早苗外貌，引發輿論炸鍋。有網友發現她就是國民黨前主席洪秀柱的乾女兒。

黎子渝在Threads貼出一張高市早苗與「車力巨人」的合成圖片，並寫下「她真的好像！你覺得她是不是也愛嘴秋啊？」的文字。網友痛批不僅侮辱日本首相更傷害女性形象，留言砲轟：「你有資格嘲笑嗎？」、「她比你好太多了」、「你是台灣人嗎？日本挺台灣你好像很不爽一樣」、「其實女性會開女性長相的玩笑，這讓我蠻意外的欸。」

有網友提到過去有人因被比作「車力巨人」而訴諸法律，認為黎子渝的言行欠缺尊重。《進擊的巨人》中的「車力巨人」長相特殊，雖然是人臉的五官，人中卻很長有如鱷魚一般，在劇情中方便攜帶其他人移動，本尊則是一個嬌小卻有個性的女戰士。2023年曾有一起判例，一名女子不滿被網友以「車力巨人」嘲諷她長得醜，怒告加重誹謗，獲賠1萬2000元。

隨著討論升溫，網友開始起底發帖者，發現她真名為黎子渝，是國民黨中央委員兼資深黨代表，有媒體將她封為「最正國民黨代表」的稱號。黎子渝曾當過模特兒，因仰慕洪秀柱投入政治，並成為洪秀柱的乾女兒。她後來創辦生技公司，還在吉隆坡置產並取得中華大學管理學碩士學位，背景頗為多元。

黎子渝以外表羞辱高市早苗遭到網友撻伐，還有網友翻出她之前接受中國媒體訪問時的畫面，對比她社群上的照片，直指她修圖修很大，留言批評：「國民黨的中央委員。素質真差，自己美顏開成那樣還對別人容貌羞辱？⋯⋯ 內心已經醜爛了」「想說誰講話這麼低級，看了一下，喔洪秀柱的女兒啊，那很正常了」、「留言讓大家認識洪秀柱女兒講話多沒水準」。

