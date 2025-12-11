國民黨何時辦新北市長初選？李四川笑喊：台北市比較溫暖

即時中心／潘柏廷報導

國民黨籍台北市副市長李四川，被視作2026年新北市長熱門人選，而他近日也表態願意登記黨內初選，更受到外界矚目。不過，當他被同黨台北市議員鍾小平今（11）日下午質詢被問何時會登記，李四川皆未正面回應；甚至，李四川被問到覺得黨內何時會初選時，他更笑回「我還是認為台北市比較溫暖」。





台北市長蔣萬安今日下午前往市議會接受備詢；鍾小平在質詢期間也請李四川備詢，就2026年新北市長選舉部分什麼時候會去登記黨內初選？李四川則表示，現在最主要的工作還是要完成輝達簽約，其餘就尊重國民黨的安排。

廣告 廣告

針對鍾小平續問傳出他會在農曆前後登記參選，這種說法是否精準，李四川回應「不精準」；鍾小平聽聞笑著問「你覺得國民黨什麼時候會初選？」，而李四川也笑著回答「我還是認為台北市比較溫暖」。

就是否會等到確定黨內初選時程後，再會蔣萬安商量辭職一事，李四川也坦言，仍要尊重國民黨的機制，原則上現在他最重要的工作就是把台北市的市政做好。





原文出處：快新聞／國民黨何時辦新北市長初選？李四川笑喊：還是認為台北市比較溫暖

更多民視新聞報導

小紅書被封鎖1年！簡舒培要求赴雙城論壇談詐騙 蔣萬安回應了

「世界人權日」憶台灣民主歷程 林佳龍：自由不是從天而降

遭劉寶傑嗆賣台「令人厭惡」！綠委揭：馬英九非中華民國派

