國民黨促打詐中心研擬補償基金

國民黨立委九日召開公聽會，批評政府打詐預算翻倍卻成效不彰還擾民。

記者康子仁∕台北報導

詐騙案件層出不窮，受害民眾求助無門損失慘重，甚至衍生不少家庭悲劇。多位國民黨立委九日召開公聽會，批評政府打詐預算翻倍卻成效不彰還擾民。參與公聽會的專家及民團強調，受害者最在乎的是如何將錢追回，要求政府打詐更積極。行政院打詐中心當場承諾，將研議是否成立補償基金，補償被害人一些損失。

國民黨立委張智倫表示，過去編列許多打詐預算，明年度更編列八十三億元，但詐騙件數與財損仍降不下來。國民黨立委吳宗憲也質疑，Ｍｅｔａ每年靠詐騙廣告獲利百億美元，數發部僅被動下架貼文，政府「只打蟑螂不除蟑螂窩」。

國民黨立委林沛祥認為，民眾最關心的是「受害後有沒有機會把錢拿回來？」國民黨立委葛如鈞也質疑，目前狀況變成「打詐未成，民眾先受害」，政府在打詐之餘更應保障民眾基本權益。

反詐騙聯盟協會理事長陳安迪指出，以受害者視角出發，最關心的還是被騙的錢何時能追回來？很多人是漫長等待，最後只得到司法單位「一張廢紙」，像不起訴、債券憑證等。

參與公聽會的政院打詐中心執行秘書王琮聖表示，當司法機關查扣不法所得又無法在第一時間連接到被害人，往往都是充公；因此也研議是否移撥部分款項成立詐騙補償基金，補償一些被害人損失或之後的輔導等。雖涉及跨部會討論，不過會列為今年及明年重點工作。

司法院刑事廳法官吳元曜表示，有時難以認定犯罪所得是否屬於特定被害人，導致直接發還有些難度，不過按《刑訴法》規定，沒收物或追徵財產的發還或給付可由執行檢察官做分配表來具體分配。

參與公聽會的國民黨立委要求行政院打詐指揮中心與各部會，應在一個月內針對公聽會內容做說明，包含預算效能與ＫＰＩ重寫、阻詐與人權的平衡、境外平台與虛擬資產的落地監管，以及追贓返還與被害人補償機制等，提出具體書面改善方案，並送立院及公開。