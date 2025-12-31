國民黨修法助救國團脫身 黨產會轟：置我國法治文明於何地？

藍委提《黨產條例》修正草案「救國團條款」經表決後付委，民進黨團痛批反改革。蘇聖怡攝



國民黨今天（12/31）召開黨團協商，討論將救國團排除於附隨組織的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案。對此，負責執行《黨產條例》的不當黨產處理委員會發布新聞稿痛批，國民黨竟在法院審理案件過程中，強行修法意圖讓救國團脫離既有司法審理程序，形同以國會多數干預司法審判，嚴重衝擊法治原則。

黨產會指出，在黨國威權體制時期，救國團長期被定位為中國國民黨主導青年運動的外圍組織，乃眾所周知之事實。黨產條例制訂後，黨產會調查發現，早在國民黨遷台初期的「黨改造時期」，即由國民黨最高決策機關「中央改造委員會」規劃救國團的籌組原則，並由國防部總政治部依該原則執行，明確將救國團定性為黨的附隨組織。

黨產會強調，救國團作為國民黨附隨組織的DNA，可說是自創設之初即已確立。自黨產會先前作成行政處分，認定救國團屬於國民黨附隨組織，並要求其返還不當取得的財產。相關案件經司法審理後，台北高等行政法院已於去年8月判決黨產會勝訴，確認處分合法有效，目前仍待最高行政法院最終裁決。

黨產會質疑，國民黨立法院黨團在相關案件仍由法院審理之際，卻試圖透過修法方式，直接將救國團排除於黨產條例適用對象之外，等同於讓其脫離司法審判，連司法機關獨立審判的空間都欲以國會多數強行剝奪，究竟要置我國的法治文明於何地？

就財產規模而言，黨產會指出，救國團若非長期身處黨國威權體制並享有特殊地位，難以想像一個自稱民間「公益性團體」的組織，能累積數十億元資產。據黨產會掌握資料，近年救國團每年營收仍高達20餘億元，總資產粗估亦超過50億元，顯示其特權經營地位並未隨黨產條例實施而終止。

黨產會舉例，救國團於2016年與台北市政府簽訂「贈與契約」，約定應於2024年12月31日前，返還其經營的 劍潭青年活動中心建物及附屬設施並完成點交。然而，該場館至今仍由救國團以極低廉租金「現狀使用」並持續營利，未回歸公產，不知將繼續特權經營至何年何月？

此外，黨產會指出，依其掌握的歷史資料，救國團於威權統治時期，曾長期配合黨國體制，參與監控大專校園師生、社團，以及海外台灣人與台灣人社團，相關事證顯示，救國團並非其所宣稱的單純公益性團體。

黨產會表示，立法院國民黨團意圖抹滅事實，逕付二讀方式修法，排除救國團適用黨產條例，意圖延續、保有救國團不當自國家取得、特權經營之財產。修法條文明列「曾隸屬於國家⋯⋯」就不是政黨的附隨組織，不當取得的財產不必繳回。

黨產會最後強調，姑且不論救國團就是不折不扣的國民黨附隨組織，若單就曾隸屬於國家因而獲得龐大財物的角度觀察，不是更該將因此取得的財物交還國家嗎？本會身為《黨產條例》主管機關，肩負收回不當黨產，推動轉型正義工程之任務，有義務向全體國人揭露國民黨立法院黨團重傷大法官在釋字793號解釋所揭示，追討不當黨產以維護自由民主憲政秩序之憲政價值，又一次毀憲亂政的「傑作」，盼國人多所理解，是所惟盼。

