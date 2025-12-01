國民黨修法導致大量中配家屬依親來台吃健保資源？鍾佳濱：大家都在看公不公平

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

國民黨立院黨團近期推動修法「中配六改四」，引發中配依親使用健保是否造成額外負擔的社會疑慮，對此，民進黨立委鍾佳濱今(12/1)表示， 兩岸人民本就處在《憲法》架構下的特殊關係，國人對於健保使用的公平負擔向來關注，無論是僑胞或是中配，核心議題都是公平性的討論。

民進黨立委鍾佳濱，資料照，吳家豪攝

針對藍營提案修法中配六改四與健保公平性討論，衛福部長石崇良日前表示，修法權限不在衛福部，但涉及健保，僅中配70歲以上父母依親可納健保規定，其他國籍配偶父母無此規定，造成納保不公平現象。

廣告 廣告

石崇良說，中配來台依親居留，多數為高齡者，其繳納的健保費遠不如支出，台灣及台灣本地高齡者，都是從年輕時就開始繳保費，後面才用到，對健保永續有貢獻，高齡者直接依親，入籍台灣使用健保，從公平正義來看，確實需要謹慎的思考。

鍾佳濱上午受訪回應，依照我國《憲法增修條文》規定，自由地區與大陸地區人民交流須以法律另訂之，具體落實即為《兩岸人民關係條例》，因此中國人在台權利義務與規範，與一般外國人本質上有所不同。

鍾佳濱說，國人都普遍理解兩岸人民不同於一般外籍人士的法律定位，台灣社會也同樣關心僑民跟長年旅居海外的國人，在回台使用健保時是否有做到公平負擔。

鍾佳濱表示，無論是僑民還是中配，社會關注焦點始終在健保使用是否公平，這是政府檢視修法時，必須面對的社會期待。

更多FTNN新聞網報導

賴清德赴立院國情報告能質詢嗎？鍾佳濱說不行 理由曝光

賴清德投入1.25兆國防預算是在玩火？她反嗆鄭麗文棄械投降：妳才是禍延子孫

高雄市長最新民調邱議瑩暫居領先 林岱樺：做不到萬人造勢就做假民調造勢

