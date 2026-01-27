國民黨修法為不當黨產解套 民團赴立院抗議籲退回
〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委所提「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」企圖為救國團、婦聯會不當黨產解套，擬於本週三讀闖關。民團今日發起「剷黨產、護國產」大遊行，抗議國民黨延續威權紅利，呼籲逕付二讀的草案，應重回委員會審查。
經濟民主連合、台灣公民陣線、好民文化行動協會、辜寬敏基金會、陳文成博士紀念基金會、台灣人權促進會、公民監督國會聯盟、台灣共生青年協會、挺台灣志工協會、台灣基進、台聯黨、台灣國等十幾個公民團體，今日上午從救國團「中國青年服務社」原址出發，沿中山北路遊行至立法院，抗議國民黨立委無視轉型正義，為不當黨產解套。
台灣公民陣線執委賴中強表示，今天遊行出發地點的這棟不動產，土地是救國團在1982年10月自該團所屬的幼獅出版社取得，建物部分是救國團1990年後購入。2016年7月立法院三讀通過不當黨產條例，同年8月10日總統公布施行，救國團卻趕在8月8日將土地、房屋出售給楊昇建設公司，轉手時市價約4.5億元，急於脫產的行為，就是逃避轉型正義究責的具體實證。
經民連智庫研究員涂景亮表示，不當黨產條例有處理附隨組織的問題，因為一些附隨組織與特定政黨有密切關係，藉此取得不當黨產。德國處理過去東德的不當黨產也是如此，但國民黨立委所提修正草案，淡化威權時期應面對的責任，要讓救國團不當取得國產的問題就地合法。
涂景亮質疑，國民黨實質控制救國團，過去透過國防部、教育部「大陸敵後工作項目」、「國防部情報局大陸工作」、「政府委辦工作補助費」等國家預算，以左手換右手的方式，由國民黨中央委員會代領後，轉發給救國團。
涂景亮批評，自1979年至1990年間，教育部合計補助救國團4.58億元。不動產部分，救國團更利用占用、借用、更名等方式，獲得國家無償提供的土地和建物。婦聯會部分，透過國民黨執政優勢，以「勞軍捐」名義累積高達465億餘元財產，這2個組織更不是單純的公益團體或非營利組織。
好民行動文化協會理事長林芳如說，國民黨想用修法解決不當黨產在司法上面的問題，這不僅是破壞民主體制，更是延續黨國威權的紅利。呼籲所有縣市長候選人，對於國民黨不當黨產這一題必須表態，尤其是江啟臣、楊瓊瓔等人，國民黨應該還產於民，才能實踐對地方人民的共同正義。
政治受難者呂昱痛批，台灣民主化後，原本期待國民黨和民進黨能夠自由競爭，時至今日，大家都看錯了！國民黨仍然不死心，完全不顧民主政治，而且變本加厲對台灣進行「內戰」，心心念念中國的政權，現在完全不演了，直接扮演中共代理人的角色。台灣轉型正義走到今天已經失敗，我們必須好好檢討重新來過，不能再把國民黨當成自己人，國民黨就是台灣的敵人。
台灣基進黨主席王興煥表示，救國團、婦聯會是國民黨的附隨組織，是威權時代黨國體制掠奪台灣社會的白手套。國民黨現在提出修法，企圖為這些不義組織解套，讓長年侵占的公共財產合法化，無疑是台灣民主化成果的公然踐踏。如果藍白執意強行通過修法，呼籲總統府與行政院不公布、不副署、不執行。
