國民黨修法獨吞400億不當黨產 民進黨轟正事不幹：只會發錢、拿錢

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立委游顥提案修「不當黨產處理條例」，試圖為救國團、婦聯會解套。對此，民進黨今（2）日指出，至少有400億元的國家資產及土地會被放入國民黨口袋。他痛批，國民黨現在在立法院裡正事不幹，只會到處發錢與拿錢，對得起老百姓的荷包？

民進黨今早召開「正事不做搞自肥，400億準備搬國民黨庫」記者會。發言人吳崢表示，立法院目前不只有政治鬥爭的口水法案，還有一些更罪大惡極的國民黨自肥法案，嘴上說愛中華民國，卻做傷害國家的事，現在國民黨提出「不當黨產條例」修法，俗稱「救國團條款」。

吳崢說明，過去在黨國不分的時期，國民黨片面透過行政命令，將國家資產轉入名下附隨組織，包括救國團、婦聯會等，直到蔡政府上台後，立法院通過不當黨產條例，才有辦法處理這種國庫通黨庫、不義黨產的問題，但現在國民黨又想修法，把至少400億元的國家資產與土地放入自己口袋裡，對得起老百姓的荷包嗎？

吳崢進一步指出，藍委游顥提案在附隨組織定義部分加入但書，「如果是政黨的附隨組織，但曾經隸屬於國家者不在此限」。吳崢痛批，邏輯似乎更加混亂，如果過去該組織幫國家做事，執行業務的土地、建物資產就是公產，更應該歸還國家，怎能佔為己有、不用還了？

吳崢提及，根據黨產會的認定，救國團名下應歸還政府的，包括61筆土地，其中有金山青年活動中心、日月潭青年活動中心、阿里山青年活動中心等，建物面積是 19615 平方公尺，土地面積 2820 平方公尺，現金部分則高達13億 9449萬7912元，以及追徵救國團已處分的現金約2億4057萬元，總額高達新台幣400億以上。

吳崢向民眾喊話，拜託大家一定要看清楚，國民黨在立法院正事不幹，就只會「發錢」跟「拿錢」，立各種「肉桶法案」討好、綁樁，並把更多的金錢放到國民黨自己的口袋裡，民進黨絕對無法接受這樣罔顧公平正義的「自肥法案」在立法院被闖關。

