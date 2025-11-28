國民黨修法讓中配保留中國籍任台灣公職 賴清德、卓榮泰接力反對

總統賴清德本日表態反對在野黨修訂《國籍法》，認為將增加社會對中配的疑慮。（圖片來源／信傳媒資料庫）

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提案修訂《國籍法》，允許中國配偶擔任台灣公職且免放棄中華人民共和國的國籍，本（28）日立法院會通過交付內政委員會審查。

對此，總統賴清德本日表示反對，認為一旦修法成功，只會增加社會對中國新住民的疑慮，對台灣社會的和諧沒有進步。閣揆卓榮泰本日也稱，當然會有雙重效忠問題，一定要斷然拒絕。

修法讓中配雙重國籍任公職，立法院付委審查

針對中配參政權，國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出《國籍法》修法，增訂中國人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格依據《兩岸人民關係條例》，不適用《國籍法》放棄國籍歸定，將讓中配不用放棄國籍就可參選，此案今天一早在立法院會中，已交付內政委員會審查。

中配的主管機關陸委會，其副主委梁文傑表示，一名同時擁有中華民國與中華人民共和國國籍的人，會面臨法律義務上的衝突；尤其根據中國《國安法》，所有中國人民都有義務配合情報單位的需求，「如果這個人同時擔任台灣立委，或進入外交與國防委員會，就必須在中共法律下配合提供情報。」

賴清德：修法只會增加社會對中配的疑慮

針對中配議題，總統賴清德本日受訪表示，台灣是一個民主多元、自由開放的國家，任何人只要認同台灣都是這個國家的主人，身為總統，對在台灣的數十萬新住民在家裡或在工作上或對社會的貢獻，都充滿感激，相信國人同胞對這些熱愛台灣的新住民也都很歡迎。

不過，賴清德話鋒一轉：「我是非常希望目前立法院在討論《國籍法》的立法委員，不要愛之適足以害之，沒有必要去修訂《國籍法》，要特別免除來自中國新住民對中華民國單一忠誠的責任。」

賴清德解釋，一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國大陸的新住民會增加疑慮而已，這對整個台灣社會的和諧是沒有進步的，因此目前在討論的《國籍法》這些行為跟言論，其實都是多餘、沒有必要的。

賴清德呼籲：「我希望立法院目前熱衷於推動國籍法修法的人士、立法委員都能要三思，團結愛台灣、保護國家、推動國家社會的進步，這才是我們共同要去推動的。」

民眾黨中配徐春鶯遭羈押禁見，賴清德回應了

差點成為民眾黨不分區立委的中配徐春鶯，因涉及詐欺、洗錢、反滲透法等多宗刑事犯罪，昨遭新北地檢署聲請羈押禁見，並獲得新北地方法院准許，民眾黨卻反嗆是總統賴清德在政治迫害中配，還向中配喊話台灣已經不安全了。

對此，賴清德本日特別回應：「我要特別強調，台灣是民主的國家也是法治的社會，每一個新住民都受到台灣法律同樣的保護，但如果有做違法、傷害國家的事情，國家也必須要依法來處置這樣的行為。」

卓榮泰批修法有「雙重效忠」問題：一定斷然拒絕

對於在野黨修訂《國籍法》讓中配得以雙重國籍擔任台灣公職，行政院長卓榮泰本日在立法院受訪表示，一旦修法通過，當然會有「雙重效忠」的問題。

卓榮泰並表示，如果面對雙重國籍的立委質詢，他會對其雙重效忠有疑慮，「我要回答你的是中華民國？還是中華人民共和國？」所以他說：「這個一定要斷然拒絕，不能發生！」

