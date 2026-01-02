國民黨修黨產條例突縮手！ 民進黨：民眾黨勿為虎作倀

民進黨發言人吳崢2日召開「正事不做搞自肥 400億準備搬國民黨庫」記者會。(記者羅沛德攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委游顥提案修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，被視為替救國團和婦聯會解套，而國民黨團表示今天(2日)院會暫不處理。民進黨表示，今年度中央政府總預算尚未審查，國民黨就執意修法自肥，將被追回的不義黨產重新放回黨庫，呼籲民眾黨切勿為虎作倀、配合修法。

民進黨發言人吳崢今召開記者會指出，賴總統於元旦談話已明確指出，當前國際情勢嚴峻，強化國防、推動國安修法刻不容緩，但立法院至今仍未完成2026年度中央政府總預算審查，辜負人民對國會的期待。國民黨面對國家安全消極以對，卻將心力放在高度爭議、明顯圖利自身的修法案上，嘴上高喊愛中華民國，實際作為卻不斷傷害國家。

民進黨：總預算未審查 國民黨急著自肥

吳崢說，不義黨產歷經多年調查與司法程序確認，民進黨政府依法追回過去黨國不分時期，透過行政命令不當移轉的國家資產，相關認定均有完整事證。救國團亦已被明確認定為政黨附隨組織，不當取得財產中包含61筆國有土地，遍及金山、日月潭、阿里山等地。然而，國民黨立委卻企圖透過修法排除適用，讓救國團脫離不當黨產規範，形同以立法手段侵佔國家資產。

吳崢批評，國民黨屢屢杯葛國防預算，卻急著闖關自肥修法，雙重標準昭然若揭。面對約400億元不義黨產可能回流政黨口袋，民進黨嚴正反對，也呼籲民眾黨勿為虎作倀。

吳思瑤：國庫通黨庫 民主將走回頭路

民進黨政策會執行長吳思瑤則受訪表示，民進黨團原本非常悲觀，認為以國民黨本會期的諸多慣例，今天院會議程將通過「黨產條例」；但據聞，藍白之間尚須整合意見，這也是一個很重要的原因。

吳思瑤說，民進黨這週包括黨中央及立院黨團，已清楚向社會論述，若國產變私產、國庫通黨庫，將使民主走回頭路，已在社會發揮效益、引起很大撻伐。這再次證明，若民眾黨最後一刻仍須與國民黨溝通，聽到民意而知道縮手，這也是民進黨所期待的，畢竟不公不義就不應當繼續存在於台灣。

