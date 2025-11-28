國民黨修《國籍法》中配參政免棄國籍 立法院會今付委審查

國民黨立院黨團提案《國籍法》修法，今天在立法院會中，已交付內政委員會審查。（圖／鄒保祥攝）

國民黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》，增訂大陸地區人民參選公職，不適用《國籍法》放棄國籍規定。立法院會今天（28日）處理報告事項時，因在場立委皆未表達異議，該案順利交付內政委員會審查。

針對中配參政權，國民黨立委傅崐萁提出《國籍法》修法，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格依據《兩岸人民關係條例》，不適用《國籍法》放棄國籍歸定。中配不用放棄國籍就可參選，今天一早在立法院會中，已交付內政委員會審查。

傅崐萁提案，增訂本法對大陸地區人民的適用，依憲法增修條文第11條及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》的特別規定。大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，其公職參選及任職資格，均依前開特別法規定，不適用本法第20條的放棄外國國籍規定。

提案理由說明，現行《國籍法》僅規範中華民國國籍取得、喪失、回復與撤銷，未明確揭示其對大陸地區人民的適用界限。實務上間有混同《國籍法》第20條放棄外國國籍規定與《兩岸人民條例》的適用情形，影響法律體系的明確性與可預見性。

行政院長卓榮泰受訪強調，《國籍法》規定公職不能有雙重國籍，對其他國家都適用，「你只效忠中華民國，參選公職就要效忠中華民國」。但有國民黨人士稱中華人民共和國不是外國，「這就是一個雙重效忠的問題」。



