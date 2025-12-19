國民黨偷臭習近平？揚言「彈劾總統」矛盾點被揪出

政治中心／李汶臻報導

《財政收支劃分法》近期再度成為立院各黨團的政治攻防焦點。針對立法院國民黨團、民眾黨團，近日挾席次優勢通過的再修版《財劃法》，行政院長卓榮泰日前拍板不予副署、創憲政首例，而總統賴清德也發聲力挺。此舉引發藍白強烈反彈，並預告19日將宣布「彈劾違憲總統」，震撼政壇。對於藍白聯手喊出：「反帝制、反專制、反獨裁」口號，就有律師發文質問國民黨「鼓起勇氣要臭習近平了嗎？」，並嘲諷稱「看到真正的獨裁者就下跪」。

台灣民眾黨立法院黨團宣布，將正式在院會對總統賴清德提出彈劾。（圖／翻攝自臉書@台灣民眾黨）





台灣民眾黨日前在臉書宣布，「台灣民眾黨立法院黨團，將正式在院會對總統賴清德提出彈劾案」，屆時依《立法院職權行使法》，請賴總統列席說明。而國民黨18日晚間也在臉書發文預告：「明天（19日）早上，我們與民眾黨將共同宣布，彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」，包含王鴻薇在內的眾多藍委隨後也發文響應所謂的「反帝制、反獨裁、反專制」號召。





律師林智群開酸國民黨「終於鼓起勇氣要臭習近平了嗎」。（圖／翻攝自臉書@林智群律師）





對此，律師林智群就在臉書轉貼國民黨的發文截圖，開酸國民黨「終於鼓起勇氣要臭習近平了嗎？」，並嘲諷國民黨「在安全的地方反獨裁喊得比誰都大聲」，但看到真正的獨裁者就下跪。林智群19日稍早轉貼王鴻薇的臉書貼文，再度開嗆稱「『反帝制、反獨裁、反專制』這句話去對習近平講啦！」，並揪出一主要矛盾點反問：「如果賴清德獨裁，你還能這樣講喔？」，同時也反酸國民黨若碰到真正獨裁者習近平，「才不敢這樣講勒」。

藍委王鴻薇臉書跟風喊3口號，律師轉發貼文開酸。（圖／翻攝自臉書@林智群律師）





