國民黨偽造連署代價慘！訴訟費上看億元 高級黨工請款75萬被打槍

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨去年在各地抄黨員名冊、偽造罷免民進黨立委連署書的司法案件，目前都已經被起訴、進入法院一審，或一審終結後檢方再上訴高等法院，除了面臨刑事訴究，還要面臨許多被害人請求附帶民事賠償，據了解，除了多達10多名資深黨工已經請辭離職或表達辭意，龐大的訴訟開銷也已經讓國民黨被壓得喘不過氣，最近甚至出現某位前「高級黨工」單筆律師費請款高達75萬元，據黨內估計，既有與未來持續支應的訴訟費用、罰金與賠償，總金額將上看億元。

據指出，某一位前「高級黨工」的一審訴訟程序迄今尚未走完，其委任律師最近就像國民黨中央黨部請款75萬元律師費用，由於額度令人咋舌，已經被有關部門退回，並請該名當事人與律師商量，「這樣會不會太離譜！」

廣告

黨內人士透露，當初搞罷免連署的涉案黨工，都是按黨中央指令限期拚湊出偽造連署，如今卻吃上官司，不少人都私下抱怨，長官雖然沒有叫他們抄寫黨員名冊，卻要求大家在一週之內生出那麼多的連署書，還叫人家印出黨籍資料，出了事卻都與長官無關，而且當初黨中央要求所有被告黨工採取認罪協商的訴訟策略，但自己的辯護方向卻是只有下達推動罷免連署，並沒有下令抄寫名冊。

據悉，目前的國民黨中央已經快被各種訴訟費請款壓得喘不過氣，連同訴訟費用、罰金以及被害人請求附帶民事賠償，法院一審後檢方又上訴二審，如果未來要打3輪到4輪官司，以目前已開銷的第一輪訴訟費支出就已經多達3700萬元，估計未來恐怕累計達上億元。

在資深黨工離職部分，據透露，目前已請辭離開的地方黨部與中央黨部組發會黨工人數就有6人，若連同有表達辭意與倦勤者，人數多達10幾個，目前還留下來的涉案黨工大概就是兩種人，一種是擔心如果請辭離開，可能得不到黨部支付訴訟費用，至於另一種人就很極端，自認受委屈，堅不認錯。

此外，前國民黨中央先前曾說要籌措訴訟基金，但據黨內人士透露，根本沒有留下錢，而且先前為了籌措訴訟經費而義賣的「萊爾校長舒壓球」，至今呈現滯銷狀態。

據了解，去年國民黨採購「萊爾校長舒壓球」花費不少錢，單顆成本將近300元，採購量約5000顆，如今還有3000多顆被放在黨部倉庫，銷不出去，讓國民黨行管會頭疼不知道該如何處理這些紓壓球。

