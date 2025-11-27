國民黨備戰2026 最快12月中首波提名8縣市人選
[Newtalk新聞] 國民黨副主席兼秘書長李乾龍今（27）日中午與國民黨立院黨團餐敘，除了向國民黨團立委報告已經於中常會通過的 2026 提名辦法，尋求黨團支持外，也敲定最快在 12 月中旬前，將提名首波 8 個較無爭議選區的縣市長參選名單。
國民黨團總召傅崐萁受訪表示，今天黨團宴請李乾龍，李身兼非常多的責任和重擔，不只要籌措國民黨賴以維持日常的所有相關資源跟費用，還肩負 2026 大選整體的整合，所有候選人相關的資源都要秘書長來統籌和尋求各方的支持。國民黨今天的聚會要表達團結在一起、鐵板一塊，在各個政策都會群策群力。
會後，傅崐萁也出面表示，今天餐敘非常園滿，國民黨團的出席非常踴躍，對於 2026，黨團必須團結在一起，明年九合一選舉，相關新的挑戰會團結面對，回應全國人民積極期待。
據瞭解，在餐敘期間，李乾龍向藍委報告昨天國民黨中常會已通過 2026 縣市長提名特別辦法，希望國民黨團支持黨中央的提名辦法。
此外，李乾龍談到，國民黨針對較不具爭議的縣市，最快在 12 月中旬前可能進行首波提名，包含現任爭取連任的台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘，以及上屆選舉惜敗的高雄市及屏東縣，將再次徵召不分區立委柯志恩及蘇清泉參選。
