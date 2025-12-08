國民黨傳刪「反共」黨章？ 柯志恩踩煞車：應考量未來選舉後座力

柯志恩表示，刪除反共黨章茲事體大，可以等到2028取得更大共識再來做。



國民黨主席鄭麗文日前喊話總統賴清德，刪除民進黨台獨黨綱，近日更傳出鄭麗文為促成和中國領導人習近平的「鄭習會」，國民黨中央計畫刪除黨章中的「反對共產主義」。將代表國民黨參選高雄市長選舉的立委柯志恩對此表示，這件事茲事體大，可以2028取得更大共識來做，直接說要刪除反共，完全沒考慮到未來選舉的後座力，她個人強烈認為還需要更多討論。

柯志恩今日（12/8）接受媒體聯訪時，被問及昨天傳出黨中央想刪除反共條款，是否會影響2026選戰，柯志恩停頓了一下才回應，「反共條款把它刪除掉，我沒聽過，我覺得這需要更大的共識」。

柯志恩表示，地方選舉通常和民生地方有關，如硬要扯上兩岸議題，這部分倒可以在2028，透過黨內更大的共識來做，並直言「我覺得這件事情茲事體大！」

柯志恩建議，必須取得大家非常大的共識，特別是立法院目前還是最大的舞台，如果立委在這件事都沒有做過充分討論，然後直接告訴她國民黨要刪除反共兩個字，完全沒考慮到未來選舉的後座力，「我個人真的強烈認為，還是需要更多討論。」

