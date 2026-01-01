國民黨元旦升旗 鄭麗文盼朝野和解、兩岸和平

國民黨主席鄭麗文今天（1日）上午首次以黨主席身分，出席國民黨中央黨部舉行的元旦升旗典禮。鄭麗文表示，希望未來朝野共同努力，放下成見，為了國家及人民，積極和解，突破憲政僵局，共同推動福國利民政策，讓台灣的民主政治不要倒退，繼續大步邁進。她也希望兩岸和解，更希望美中和解，全世界都和解，帶來兩岸和平、區域和平，乃至世界的和平。

今天是中華民國115年元旦，鄭麗文在去年11月就任後，上午首度率國民黨副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、季麟連等黨內主管，以及國民黨立委林德福、羅明才、陳菁徽等人，在國民黨中央黨部舉行元旦升旗典禮。

雖然今天上午台北市的天氣不穩定，但無法阻擋熱情的支持群眾，將中央黨部前廣場擠得水洩不通。當鄭麗文從中央黨部走出來後，支持群眾高呼「主席好」、「主席新年快樂」，鄭麗文則揮動手中的國旗，向支持群眾打招呼，現場氣氛熱烈，旗海飛揚。

鄭麗文致詞時表示，希望未來朝野共同努力，能夠放下之前的成見，為了國家，為了人民，積極和解，突破現在的憲政僵局，共同推動重要的福國利民政策，讓國會能夠正常運作，讓台灣民主政治可以不要倒退，繼續大步邁進。

鄭麗文表示，國民黨、民眾黨日前共同推出「台灣未來帳戶」，希望投資未來，不要投資戰爭，更希望推動更多類似福國利民的政策，所以國會必須能夠順利的運作，而國會所通過的政策跟預算，希望政府也能夠依法行政，這才是全民之福。

鄭麗文指出，她也希望兩岸和解，更希望美中和解，全世界都和解，帶來兩岸和平、區域和平，乃至世界的和平。希望大家放下過去的成見，放下惡鬥的情緒。為了共同的未來，大家都是一家人，可以攜手向前，不需要惡言相向，也不要把自己人當作敵人。

對於中共總書記習近平昨天發表新年談話，針對兩岸議題，重彈「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」的舊調。鄭麗文表示，九二共識就是兩岸同屬一中，無庸置疑。尊重對岸有自己的期待、政策跟立場。兩岸長期分隔，本就存在很多歧異，台澎金馬也有自己的生活方式跟制度，希望透過對話交流化解歧異，認識彼此。兩岸能夠透過和平的方式進行和解，甚至在重大議題上可以合作，相信可以為人類社會做出積極貢獻。

媒體詢問，對於前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄未出席元旦升旗典禮，是否感到可惜。鄭麗文說，不會。這次考慮大家各自的考量及健康狀況等，沒有擴大邀請，她只有邀請副主席跟中央黨部一級主管。

鄭麗文稍早出席總統府前元旦升旗典禮，有媒體詢問是否跟總統賴清德、行政院長卓榮泰有互動。鄭麗文表示，參加總統府升旗典禮，非常開心也很興奮。她有遇到卓榮泰跟立法院長韓國瑜，沒有當面遇到賴總統，只有跟卓榮泰簡單寒暄。

有關2026年縣市長選舉，媒體詢問藍白整合期程是否確定。鄭麗文指出，一切都按照原本既定的時程在走，可能現在除新竹市長提名之外，其他縣市首長的提名，必須國民黨先完成提名，如果民眾黨也有提名，才會進行兩黨平台的協調，產生最後的候選人，一切都照步驟順利推動。