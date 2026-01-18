國民黨內外交迫！學者驚曝「3縣市」藏隱患：年底選舉風險高了

政治中心／林昀萱報導

2026年將迎來九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，國民黨主席鄭麗文也訂下2026全面勝利目標，希望翻轉南台灣、拚延續執政縣市。不過，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳示警，國民黨正面臨內外交迫的情況，若黨中央對外不能另闢戰場、對內提名不能快刀斬亂麻，年底選舉風險就高了！

鈕則勳18日表示，從川普對等關稅降至15％，加上綠營已經找到總預算卡關攻防的破口，還有南二都選將確定，環境氛圍已經有利於民進黨。他進一步解釋，綠營定調關稅談判大成功、守住台灣利益，當天股市又上漲近600點，即使藍有點出可能喪失半導體與晶片優勢的疑慮，但已經難突破民進黨建構的主場。另外，綠營在一月初先點出TPASS有可能斷炊，藍軍緊急回防，可先審查民生預算，卻馬上被綠反酸說總預算不是自助餐，不要挑三揀四，藍軍反制也已落入綠營框架！而綠營台南二都人選確認，愈戰愈勇的陳亭妃增加了謝龍介挑戰的難度，加上高雄也已全面整合，藍軍要拿下南二都困難重重。

廣告 廣告

楊瓊瓔與江啟臣在台中協調破局，上綱到盧秀燕與鄭麗文的博弈與盤算。（組合圖／翻攝畫面）

鈕則勳直言，藍營不僅對近期民進黨的攻勢都有捉襟見肘，還有內部選舉的問題讓基層壓力爆棚，點出新北、台中及新竹縣人選未定隱藏的風險。鈕則勳表示，目前藍營新北內部機制仍未確定，遑論還要和民眾黨整合推出人選，而柯文哲批藍打綠，也是為了獲取更多籌碼和藍營談判。而原本是優勢選區的台中，因為江啟臣與楊瓊瓔協調破局，情勢除了檯面上的江、楊PK外，更上綱到盧秀燕與鄭麗文的博弈與盤算，情勢更為複雜。新竹縣參選人之一的立委徐欣瑩對七成民調加三成黨員投票的初選制度也非常不滿，已埋下衝突因子，稍一不慎，竹縣也可能大意失荊州。

鈕則勳示警，藍軍正面臨內外交迫的情況，若黨中央對外不能另闢戰場，對內選舉提名不能快刀斬亂麻，年底選舉國民黨的風險就高了。

更多三立新聞網報導

黃暐瀚預言2026六都選情「兩攻、兩守、兩贏」：這2都綠營挑戰機會提高

新北市長人選確定了？鄭麗文曝「黨內不會走初選」：明年將徵召李四川

黨代表連署召開臨時會「討論2026選舉提名」 黃國昌：程序公開透明

5縣市可望藍天變綠地？郭正亮認了點名「這人口大縣」注意：別只看6都！

