國民黨內擔憂"跟中國走太近" 綠籲"正藍軍"出面發聲

國民黨國共論壇訪問團將開記者會發表成果，黨內選將擔憂"跟中國走太近會影響選情"，帶團的蕭旭岑強調"理解同志立場，但文化與血緣，都無法否認我們是中國人"。綠營分析不用選舉的鄭麗文、蕭旭岑能高唱親中、要被民意檢驗的盧秀燕、江啓臣就要跟黨中央打對台，呼籲像郝龍斌這樣的正藍軍出面，避免國民黨急速紅統化。

國共論壇已經落幕好幾天，國民黨一頭熱，發出週二要開記者會，發表國共論壇成果，副主席蕭旭岑搶先透露，中共政協主席王滬寧說了哪些話？

國民黨副主席蕭旭岑：「我當他的面講說，台灣老百姓不希望發生衝突，我們希望和平解決爭端，王滬寧主席也給我善意的回應，這就是一個和平的氣氛的鋪墊。」

眼看國共水乳交融，有志參選的藍營同志不時要面對黨中央"跟中國走太近"的拷問，前立委蔡正元就呼籲黨主席鄭麗文，"兩岸和平關你什麼事，國民黨選舉輸贏才跟你有關"。

國民黨副主席蕭旭岑：「民進黨的恐嚇跟誤導，讓中國人變成中華人民共和國人，我覺得可以理解，為什麼我們同志會比較三緘其口，在文化上在認同上在血緣上，在歷史上甚至在中華民國憲法規定上，你不可能去否定我們是中國人。」

立委（民）王定宇：「國民黨內部這一種要台灣人民的選票的，跟希望得到中國共產黨關愛的，變成兩條路線，離2026選舉越近衝突矛盾會越大。」

綠營分析，藍營分裂成需要選舉的地方諸侯、與不用選舉或基本盤穩固的黨中央，路線分歧。（圖／民視新聞）





綠營直指藍軍分裂成兩條路線，包含鄭麗文、蕭旭岑及傅崐萁為首的親中派，有的自己不下來選、有的基本盤太穩，高調親中反美；像蔣萬安、盧秀燕、江啓臣要被民意檢驗的，就得跟黨中央打對台。綠營更召喚"正藍軍"郝龍斌該出來講話。

立委（民）王定宇：「（以前）最起碼把反共拿掉，他們還會講親中友美，可是現在的國民黨（高層），是全部站在中國共產黨的立場，毀壞兩蔣路線的做法，還是應該有像郝龍斌，這些傳統主張的正統藍軍老國民黨，你們應該發出聲音。」

蕭旭岑會見王滬寧。（圖／民視新聞）





立委（民）李坤城：「日本大選許多親中國會議員中箭落馬，表示親中已經是票房毒藥了，國民黨民意代表也很擔心，過度親中會影響到年底選舉。」

藍軍中央地方不同心，選舉壓力逼諸侯們挑戰鄭麗文的領導威信。

