國民黨內選舉爆國安破口？馬郁雯點名他接觸中國統戰部又涉賄選

〔記者董冠怡／台北報導〕國民黨第22屆第1任中常委選舉週六(31日)投票，有意爭取民進黨提名參選台北市中正、萬華選區議員的馬郁雯今天在臉書發文表示，接獲爆料指出藍委陳玉珍力挺的國民黨中常委候選人鄧治平「不僅涉嫌賄選，還是中國統戰部長期接觸的對象」，例如發送超過選舉金額上限的牛肉乾與貢糖、過往出訪中國由統戰部接待，質疑又是一件中國統戰勢力滲透國民黨的案例。

馬郁雯出示「陳玉珍具名推薦鄧治平」參選中常委的禮盒照片，指內容物包含金門貢糖與牛肉乾，「正在國民黨黨代表圈內大肆發送，然而，根據國民黨相關促進優質選風實施要點規定，候選人不得以請客、送禮方式從事競選，文宣費用不得超過三十元，違者黨紀處分，「請問鄭麗文主席，您會秉公處理這項明顯的違紀事項嗎？」

馬郁雯認為，鄧治平除了涉嫌賄選之外，「更大的問題是他很有可能是中國統戰部滲透國民黨的棋子」，並列舉過往鄧治平出訪中國的新聞，從西北的蘭州到東南的福州都有他的身影，「而接待鄧治平的單位，無一例外都是統戰部。」上一個頻繁跟統戰部接觸的藍白政治人物徐春鶯，目前因涉嫌違反反滲透法已被羈押，「鄧治平是不是另一個國安破口？為什麼陳玉珍要力挺？」呼籲國安單位嚴加徹查。

