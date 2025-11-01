國民黨全代會「遍地菸蒂」！網揪「鄭麗文1守則」打臉
政治中心／于士宸報導
國民黨今日（1）於成功高中體育館舉行第22屆第1次全代會，朱立倫正式交棒鄭麗文，鄭主席成為繼洪秀柱後第二位女性黨魁。沒想到，一名網友在社群平台Threads上揭露，自己在全代會結束後，返回母校成功高中晃一圈，卻在校園各處驚見用過的飲料杯、國民黨各種文宣品、垃圾等廢棄物，甚至隨處可見菸蒂，讓原PO氣憤的將惡劣環境照曬上網，直呼「中國國民黨全代會結束留給成功高中的禮物」，貼文曝光後，全網炸鍋了。
網友在校園內發現盆栽、窗邊，全是菸蒂及用過的飲料杯。（圖／翻攝自Threads ＠hoan.pekui）
便當盒、菸蒂散布各地。（圖／翻攝自Threads ＠hoan.pekui）
今日國民黨召開全代會，活動在成功高中舉行，到場嘉賓大咖雲集，包含馬英九、國民黨前主席吳伯雄、洪秀柱、前副主席夏立言、連勝文等人。黨主席鄭麗文在致詞時強調，要讓「國民黨從羊群變成獅群」，展現出奮發向上、敢戰敢言的氣魄。她表示，未來將帶領黨內進行全面改革，重建「新的民主秩序」，讓國民黨成為更堅強政黨。沒想到，一名網友在活動後前往成功高中查看，居然看見無比髒亂景象，讓他大吃一驚，不忍將「慘狀」公諸於網，畫面中可見，校園角落的花盆內堆滿整桶菸蒂，更有一整包菸盒在內，而其他地方包括窗邊、掃具區都堆滿了一個個用過的飲料杯、被丟棄的文宣品，整個校園相當狼狽，讓原PO不忍大酸是「中國國民黨全代會結束留給成功高中的禮物」。
不少文宣品垃圾也遺留在校園各處。（圖／翻攝自Threads ＠hoan.pekui）
全代會藍黨員在校園吞雲吐霧遭撻伐。（圖／民視新聞）
畫面曝光後，引發各界熱議，不少民眾也接連曬出現場照片與影片，直擊多名國民黨黨內人士身穿競選背心、在校園走廊上公然抽菸，甚至有人將菸蒂隨手丟棄在地，引發外界譁然。對此，一系列不當行為迅速在網路上發酵，令網友痛批：「等國民黨回來清Day1 」、「是國民黨，也是蠻正常的」 、「國民黨不違規犯法還叫國民黨嗎」 、「校園內抽煙已經很糟糕了，還煙頭亂丟，超沒水準」 、「蔣不聽會開罰嗎？」 、「政黨跟政治人物，卻要在學生面前做了錯誤的示範，真的很噁」。更有人揪出鄭麗文在典禮呼籲的第九項黨員守則「整潔為強身之本」，狠酸根本完全沒做到。
《民視新聞網》提醒您：
吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害
吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫
孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：國民黨全代會校園「遍地菸蒂」！狼狽畫面曝光…網揪「鄭麗文1守則」狠打臉
更多民視新聞報導
黃國昌記者會「0媒體提問」！慘坐「冷板凳」畫面曝光
她戴「蘇巧慧飄帶」遭抓包！黃國昌反嗆記者「這1句」
館長赴中觀看「升旗典禮」！見五星旗竟喊「這1句」
其他人也在看
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 天前
鄭麗文沒看稿激動致詞 馬英九台下大爆哭
[NOWnews今日新聞]國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。鄭麗文在致詞前，先向在場黨員90度鞠躬，接下來進行近20分鐘的發言，不過，坐在台下的前總統馬英九似乎因為被鄭麗文發言所感...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
世界大賽》道奇命大！菜鳥外野手關鍵判斷促成場地規則二壘打 藍鳥教頭傻眼：超倒楣
世界大賽第6戰，道奇在險境中倖存，除了Tyler Glasnow九下登板3球抓下3個出局數關門成功之緯來體育台 ・ 7 小時前
王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆 偷藏「愛的合照」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，如今許...FTNN新聞網 ・ 1 天前
MLB／昔日質疑成熱門朝聖貼文 瑞迪克坦承看走眼：山本由伸太強大了
前大聯盟外野手瑞迪克（Josh Reddick）在2023年曾發文批評日籍投手山本由伸的3億2500萬美元合約太莫名其妙，如今這則推文在山本由伸持續宰制季後賽和世界大賽後再度爆紅，至今累積超過1...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范姜彥豐痛揭粿粿出軌王子 律師曝內幕：以後就給證據說話
范姜彥豐的律師蔡鈞如在Threads上發文表示，雙方協商數個月，仍無法達成共識，前陣子，范姜彥豐連帶孩子與保母一同去看診都被拍到，造成誤會，「為了自清，也為了給自己與孩子，以及社會大眾一份交代，沒有經紀公司、孤軍奮戰的他，鼓起勇氣錄了那段影片。」昨日范姜彥豐發出...CTWANT ・ 17 小時前
未上任先鬧失言風波 藍委苦勸鄭麗文這件事
[NOWnews今日新聞]國民黨新任主席鄭麗文在今（1）日全代會上正式上任，不過，鄭麗文從競選黨主席期間，就被視為是「紅統派」，日前接受「德國之聲」專訪時，更語出驚人稱「蒲亭並不是獨裁者」，引發輿論譁...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 1 天前
非常危險！她識破鄭麗文搞國際資訊戰：不是笨「這是壞」
鄭麗文今（1）日正式就任國民黨主席。她近日接受《德國之聲》專訪，稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，引發各界議論。台灣基進秘書長吳欣岱說，鄭麗文是刻意操弄國際資訊戰，此舉非常危險，「這不是笨，這是壞」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前