國民黨全代會「遍地菸蒂」！網揪「鄭麗文1守則」打臉

政治中心／于士宸報導

國民黨今日（1）於成功高中體育館舉行第22屆第1次全代會，朱立倫正式交棒鄭麗文，鄭主席成為繼洪秀柱後第二位女性黨魁。沒想到，一名網友在社群平台Threads上揭露，自己在全代會結束後，返回母校成功高中晃一圈，卻在校園各處驚見用過的飲料杯、國民黨各種文宣品、垃圾等廢棄物，甚至隨處可見菸蒂，讓原PO氣憤的將惡劣環境照曬上網，直呼「中國國民黨全代會結束留給成功高中的禮物」，貼文曝光後，全網炸鍋了。

廣告 廣告





國民黨全代會校園「遍地菸蒂」！狼狽畫面曝光…網揪「鄭麗文1守則」狠打臉

網友在校園內發現盆栽、窗邊，全是菸蒂及用過的飲料杯。（圖／翻攝自Threads ＠hoan.pekui）









國民黨全代會校園「遍地菸蒂」！狼狽畫面曝光…網揪「鄭麗文1守則」狠打臉

便當盒、菸蒂散布各地。（圖／翻攝自Threads ＠hoan.pekui）





今日國民黨召開全代會，活動在成功高中舉行，到場嘉賓大咖雲集，包含馬英九、國民黨前主席吳伯雄、洪秀柱、前副主席夏立言、連勝文等人。黨主席鄭麗文在致詞時強調，要讓「國民黨從羊群變成獅群」，展現出奮發向上、敢戰敢言的氣魄。她表示，未來將帶領黨內進行全面改革，重建「新的民主秩序」，讓國民黨成為更堅強政黨。沒想到，一名網友在活動後前往成功高中查看，居然看見無比髒亂景象，讓他大吃一驚，不忍將「慘狀」公諸於網，畫面中可見，校園角落的花盆內堆滿整桶菸蒂，更有一整包菸盒在內，而其他地方包括窗邊、掃具區都堆滿了一個個用過的飲料杯、被丟棄的文宣品，整個校園相當狼狽，讓原PO不忍大酸是「中國國民黨全代會結束留給成功高中的禮物」。





國民黨全代會校園「遍地菸蒂」！狼狽畫面曝光…網揪「鄭麗文1守則」狠打臉

不少文宣品垃圾也遺留在校園各處。（圖／翻攝自Threads ＠hoan.pekui）













國民黨全代會校園「遍地菸蒂」！狼狽畫面曝光…網揪「鄭麗文1守則」狠打臉

全代會藍黨員在校園吞雲吐霧遭撻伐。（圖／民視新聞）





畫面曝光後，引發各界熱議，不少民眾也接連曬出現場照片與影片，直擊多名國民黨黨內人士身穿競選背心、在校園走廊上公然抽菸，甚至有人將菸蒂隨手丟棄在地，引發外界譁然。對此，一系列不當行為迅速在網路上發酵，令網友痛批：「等國民黨回來清Day1 」、「是國民黨，也是蠻正常的」 、「國民黨不違規犯法還叫國民黨嗎」 、「校園內抽煙已經很糟糕了，還煙頭亂丟，超沒水準」 、「蔣不聽會開罰嗎？」 、「政黨跟政治人物，卻要在學生面前做了錯誤的示範，真的很噁」。更有人揪出鄭麗文在典禮呼籲的第九項黨員守則「整潔為強身之本」，狠酸根本完全沒做到。













《民視新聞網》提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：國民黨全代會校園「遍地菸蒂」！狼狽畫面曝光…網揪「鄭麗文1守則」狠打臉

更多民視新聞報導

黃國昌記者會「0媒體提問」！慘坐「冷板凳」畫面曝光

她戴「蘇巧慧飄帶」遭抓包！黃國昌反嗆記者「這1句」

館長赴中觀看「升旗典禮」！見五星旗竟喊「這1句」

