國民黨公告新竹縣長初選 徐欣瑩是否領表受矚目

[Newtalk新聞] 國民黨2026新竹縣長提名之爭激烈，國民黨立委徐欣瑩對決新竹縣副縣長陳見賢，國民黨今（2日）正式發出新竹縣長提名初選公告。而徐欣瑩日前控訴制度不公，不滿國民黨初選依舊採取黨員投票占比30％、民調占比70％的「七三制」後，是否領先登記仍備受矚目。

根據國民黨新竹縣長公告的初選辦法，時程規劃上，將於2月5日和6日開放領表，2月9日到11日開放登記，初選投票時間則為3月28日，採民調70％、黨員投票30％的方式來決定提名名單。

對於新竹縣長協調破局，國民黨中央決定按照黨章規定，回出「七三制」的初選機制。徐欣瑩日前發出聲明表達強烈不滿，更提及，國民黨中央執意護航特定人選，她將「不再受限於黨內不公體制的束縛」。甚至被外界解讀，可能有她脫黨參選的可能性。

對於外界揣測。徐欣瑩日前受訪回應，黨的機制一定要在公平、公正、公開的前提下；（陳見賢）球員兼裁判，早該請辭國民黨新竹縣黨部主委，現在用「七三制」，是不是已經造成不可彌補的不公平、不公正，甚至很多人認為是黑箱。

徐欣瑩也強調，她現在還是在進行對黨內的表達和抗爭。對於是否脫黨參選，徐欣瑩的說法是，對於假設性的問題先不回答。

是提醒初選過程希望公平、公正、公開，而她提出的「黨內不公體制的束縛」，「束縛」指的是不公不義、不公平、不公正的制度，而非政黨本身。

王鴻薇上午接受中廣節目《千秋萬事》節目主持人王淺秋專訪期間，王鴻薇也指，現在一對一選舉絕大部分都是採取全民調，現在有爭議又回到七三制，已經是不符合時代的制度，新竹縣還有個爭議是，副縣長陳見賢是縣黨部主委，讓徐欣瑩擔心說，陳身為縣黨部主委，又有黨員投票的機制，縣黨部主委不就是最能掌握黨員的嗎？因此徐欣瑩會認為這樣的選舉不透明、不公平、不公開。

