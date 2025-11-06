國民黨公布新人事案 牛煦庭、江怡臻任發言人
中國國民黨今（6）日發布黨主席鄭麗文上任後新一波人事案，考紀會主委由張雅屏擔任；國民黨發言人由牛煦庭、江怡臻擔任。
此外，新聞稿也提到，文傳會副主委由林益諄擔任；文傳會新媒體部主任由王安國擔任；青年部主任由李昶志擔任；國際部主任由董佳瑜擔任。
