國民黨公布新人事 楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

前國安會副祕書長楊永明。（資料照）

國民黨中央15日發布新人事案，聘請前國安會副祕書長楊永明、候任不分區立委的前彰化醫師公會理事長蔡明忠出任政策會副執行長。楊永明在國民黨主席競選主席期間一路力挺鄭麗文，目前除政策會副執行長外也擔任國政基金會董事。

國民黨政策會負責研審法案、督導立院黨團運作，過去政策會執行長即為大黨鞭，後來黨團自主改為總召制後，政策會執行長由黨團總召兼任，現任執行長即為黨團總召傅崐萁，目前功能偏向黨中央與黨團溝通聯繫的橋樑。

蔡明忠為排名不分區立委第14位之候任不分區立委，若排序前面的吳宗憲、謝龍介、蘇清泉因2026九合一選舉而辭立委，蔡明忠即有機會遞補就任，此時被派任為副執行長應有提前熟悉黨團運作之意。

楊永明則是歷任國安會副祕書長、國安會諮委，對國際事務熟悉，在鄭麗文競選主席期間提供不少幫助，一路相挺隨行，也站上第一線為鄭麗文辯護；鄭麗文就任後他的動向也令外界關注，楊永明被任命為智庫董事，本來也是智庫執行長可能人選名單之一，不過鄭麗文最後決定聘用前立委張顯耀擔任智庫執行長。

楊永明目前為臺北論壇基金會執行長，國民黨黨務相關職務目前擔任智庫董事以及新任的政策會副執行長，政策會副執行長為義務職。

