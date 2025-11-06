國民黨公布新一波人事！新媒體部找來Rapper當主任

其他人也在看
遭臉書粉專點名該被藍營淘汰 黃敬平：願退出國民黨換團結
國民黨桃園市議員黃敬平遭臉書粉專「政客爽」發文點名，指稱在大罷免期間，屢屢上綠營政論節目去訕笑自己人，怒批「最該被藍營淘汰」。黃敬平昨（3）晚做出24字回應，今日再次於臉書發文，稱說若退出國民黨後可以讓黨內不用再針對黨主席鄭麗文、不再找戰犯，自己願意退出國民黨。中天新聞網 ・ 1 天前
國民黨是新生，還是返祖？
國民黨1日舉行全代會，新任黨主席鄭麗文正式就職，雖然藍營15縣市長僅4人到場，郝龍斌、張亞中、卓伯源等黨主席參選人也未受邀出席，但鄭麗文一番「要讓國民黨從羊群變成獅群」、「在台灣人民需要時，永遠跟台灣人民堅定站在一起」的致詞，還是讓前主席馬英九感動落淚。美麗島電子報 ・ 22 小時前
鄭麗文再公布新人事！牛煦庭、江怡臻任發言人 新媒體部主任王安國
新任國民黨主席鄭麗文於11月1日全代會正式上任後，陸續公布人事案，今日又再度公布最新一波的人事案。中天新聞網 ・ 1 小時前
誰代表綠選北市長？王世堅曝「他」機率最高
[NOWnews今日新聞]壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布投入2026台北市長選戰，日前赴民進黨中央遞交參選意願表，積極爭取黨內支持。對此，民進黨立委王世堅今（5）日認為，吳怡農有這麼強的參選意願，加上是...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
北市人選可能不在黨內？王世堅：段宜康講出綠營心境「成功不必在我」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導備戰2026大選，民進黨台北市長選舉方面，包括立委王世堅、秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君等人都被點名。不過，前立委段...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
綠營台北市長誰出戰？ 段宜康曝：不一定在黨內
台北市 / 綜合報導 2026大選，民進黨如何布局引發關注，除了高雄市長初選戰況激烈，正國會掌門人林佳龍，今(4)日表態，不會為林岱樺站台，在台北市長人選部分，只有壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，向黨中央遞交參選意願表，但在徵召制度下，不少黨內外人士都被點名。前立委段宜康更直言，中央黨部會斟酌各方條件，甚至不一定是在黨內，除了吳怡農、王世堅，評估、徵詢人選，可能會超過這個範圍，請大家拭目以待。民進黨前立委段宜康久違公開現身，身為新系大老，評論綠營佈局2026台北市長選舉，前立委(民)段宜康說：「斟酌各方條件，甚至不一定是在黨內，說不定在跟民進黨理念一致的人選裡面，也有可能會有適合的人選，(被點名像是王世堅)，(還有吳怡農也確定要參選了)，我相信除了他們之外，中央黨部要去評估跟徵詢的人選，可能會超過這個範圍，我請大家拭目以待。」民進黨中央應會斟酌各方條件，甚至不一定在黨內也可能有適合人選，黨中央評估、徵詢的人選不只兩人請大家拭目以待，如果不只從黨內選，名單還有誰？真的讓人很好奇，畢竟現在除了曾和蔣萬安激烈對弈，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態，已經遞出意願書，被點名的包括行政院副院長鄭麗君，民進黨前祕書長林右昌，立委吳思瑤、王世堅被點名，黨外點兵點將，還有曾受民進黨禮讓選立委的社民黨台北市議員苗博雅。反觀民進黨誰出線選台北市長似乎難產中，在高雄則為了初選龍爭虎鬥戰得激烈，其中外交部長林佳龍，也是黨內正國會掌門人，日前轉貼涉貪被起訴的綠委林岱樺，參選高雄市長的造勢活動宣傳，被視為公開力挺，但連正國會派系要角，民進黨發言人卓冠廷、綠委王義川，也紛紛轉發甚至受邀出席，引發議論後才緊急喊卡，但已經引起不少支持者反彈。外交部長林佳龍說：「對於有志於服務人民的同志，我們能夠表達對他們的一個加油，(那就部長來講)，(您未來會幫她站台嗎)沒有。」親口表態不會為林岱樺站台，但北高首長之爭有志人士磨刀霍霍充滿變數。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 13 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
台北中正區美食！平價版鼎泰豐？粒粒分明排骨蛋炒飯，鑊氣十足香氣逼人
走在南昌路上，這家「五草車中華食館」沒有張揚的招牌，卻意外地熱鬧；那天我們還沒到吃飯時間就過來，店裡竟已經客滿，幸運地只等了幾分鐘就有位子。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 4 小時前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 21 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 22 小時前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 18 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前