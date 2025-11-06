國民黨公布新一波黨務主管人事案

台北市 / 綜合報導 2026大選，民進黨如何布局引發關注，除了高雄市長初選戰況激烈，正國會掌門人林佳龍，今(4)日表態，不會為林岱樺站台，在台北市長人選部分，只有壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，向黨中央遞交參選意願表，但在徵召制度下，不少黨內外人士都被點名。前立委段宜康更直言，中央黨部會斟酌各方條件，甚至不一定是在黨內，除了吳怡農、王世堅，評估、徵詢人選，可能會超過這個範圍，請大家拭目以待。民進黨前立委段宜康久違公開現身，身為新系大老，評論綠營佈局2026台北市長選舉，前立委(民)段宜康說：「斟酌各方條件，甚至不一定是在黨內，說不定在跟民進黨理念一致的人選裡面，也有可能會有適合的人選，(被點名像是王世堅)，(還有吳怡農也確定要參選了)，我相信除了他們之外，中央黨部要去評估跟徵詢的人選，可能會超過這個範圍，我請大家拭目以待。」民進黨中央應會斟酌各方條件，甚至不一定在黨內也可能有適合人選，黨中央評估、徵詢的人選不只兩人請大家拭目以待，如果不只從黨內選，名單還有誰？真的讓人很好奇，畢竟現在除了曾和蔣萬安激烈對弈，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態，已經遞出意願書，被點名的包括行政院副院長鄭麗君，民進黨前祕書長林右昌，立委吳思瑤、王世堅被點名，黨外點兵點將，還有曾受民進黨禮讓選立委的社民黨台北市議員苗博雅。反觀民進黨誰出線選台北市長似乎難產中，在高雄則為了初選龍爭虎鬥戰得激烈，其中外交部長林佳龍，也是黨內正國會掌門人，日前轉貼涉貪被起訴的綠委林岱樺，參選高雄市長的造勢活動宣傳，被視為公開力挺，但連正國會派系要角，民進黨發言人卓冠廷、綠委王義川，也紛紛轉發甚至受邀出席，引發議論後才緊急喊卡，但已經引起不少支持者反彈。外交部長林佳龍說：「對於有志於服務人民的同志，我們能夠表達對他們的一個加油，(那就部長來講)，(您未來會幫她站台嗎)沒有。」親口表態不會為林岱樺站台，但北高首長之爭有志人士磨刀霍霍充滿變數。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前