國民黨公布最新人事 鄭麗文兼任革實院長：我親自授課
國民黨主席鄭麗文今12日首度主持中常會，中常會將同通過一級主管人事案，鄭麗文也宣布革命實踐研究院院長人事，將由她本人兼任，親自對黨員授課，強化黨員論述能力，在各自的崗位上傳播國民黨的思想，得到更多人的認同。
鄭麗文宣布，自己將親自兼任革實院院長工作，秉持當年創辦革實院精神，重拾核心理念、中心思想，強化黨員論述能力，近期許多人積極主動回到國民黨、加入國民黨大家庭，對於這些新入黨的好朋友，希望都能邀請他們到革實院上課，「我親自授課」。
鄭麗文將會親自為所有黨員授課，理解國民黨的中心思想，並與時俱進，跟現實充分結合，期盼每個黨員都能在他們各自的領域、人際網絡中，成為國民黨代表的價值思想傳播者，得到更多人認同，力拼2028重返執政。
國民黨革實院1949年成立，主要目標是為國民黨培訓人才以及幹部培訓，2000年一度更名為國家發展研究院，2017年在國民黨前主席吳敦義任內恢復為革命實踐研究院，國民黨立委羅智強、台北市副市長林奕華也擔任過該院院長。
其他人也在看
鄭麗文自兼革實院長 林濁水諷：國民黨思想已退化成「獅王領導學」
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（12）日宣布，將親自兼任「國民黨革命實踐研究院」院長一職，未來將親自授課，期盼推廣國民黨的中心思想，使其「與時俱進、結合現實環境」，成為黨內價值與思想的核心傳播者。此舉引發外界高度關注與熱議。 對此，前立委林濁水今日也在社群發文表示，上一位兼任革實院長的國民黨主席是蔣中正，鄭麗文此舉形同「重啟黨的思想領導權」。林濁水嘲諷道：「蔣中正之後，藍綠白各黨終於又出現一位同時掌握黨的中心思想與戰略指導大權的主席！」 林濁水進一步酸言指出：「難道是因為鄭麗文的學識思想太深、太廣，足以比肩毛澤東、孫中山與蔣中正這樣的不世出天才嗎？太天方夜譚了！」他直言，真正的原因恐怕是「現在的國民黨，只適合知識破碎、思想拼湊、混亂淺薄、沒有中心思想的獅王領導。」 據國家人權記憶庫資料指出，革命實踐研究院（革實院），成立於1949年至今，是國民黨培訓「反攻大陸」作戰黨政軍領導及幕僚，以及臺灣地方幹部、民意代表思想培訓機構，屬國民黨附屬組織。在白色恐怖期間，革實院主要工作是培養政黨幹部。國民黨曾以此地整訓各級人員，加強思想灌輸，形成「革命實踐運動」。鄉鎮級民意代表具黨籍當選人新頭殼 ・ 23 小時前
快訊／首主持中常會！鄭麗文宣布「兼任革實院長」：親自授課傳達理念
國民黨主席鄭麗文上任後，今（12日）首次主持中常會。會中她宣布，自己將兼任負責青年培育的革實院院長一職，未來將自授課，秉持當年國民黨創辦革實院精神，重拾核心理念、中心思想，強化所有黨員論述能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宣布兼任國民黨革實院長並親自授課 鄭麗文成「蔣中正後第一人」
國民黨主席鄭麗文本月1日上任，並於今（12日）主持擔任黨主席後首次中常會；她宣布，自己將兼任革命實踐研究院院長，以後將由她親自授課，盼革實院讓國民黨員理解中心思想，得到更多人認同。實際上，黨主席兼任革命實踐研究院長相當罕見，前一位有如此經歷的，便是前總統蔣中正。鏡報 ・ 23 小時前
鄭麗文兼任革實院長 親自授課強化黨員論述能力
（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨主席鄭麗文今天首次主持中常會，並宣布兼任革命實踐研究院院長。鄭麗文表示，將秉持當年國民黨創辦革實院的精神，重拾核心理念、中心思想，強化黨員論述能力，也喊話新進黨員到革實院上課，她會親自授課。中央社 ・ 23 小時前
鄭麗文兼任國民黨革實院長並將親自授課
國民黨主席鄭麗文今日下午主持其就任黨魁以來的首場中常會，她在發表主席談話時指出，未來她將親自兼任國民黨革命實踐研究院院長一職並且親自授課，希望革實院能重新成為國民黨所有黨員受訓、理解中心思想的單位，大家一起成為國民黨價值的傳播者。 鄭麗文表示，今天中常會將通過中央黨部一級主管人事案，其中她將親自兼任自由時報 ・ 1 天前
鄭麗文兼任國民黨革實院長親任教 遭諷將開「這3堂課」
即時中心／潘柏廷報導國民黨主席鄭麗文歷經追思共諜吳石的爭議後，今（12）日下午首度主持中常會，並在會中宣布將兼任革命實踐研究院院長一職，並且由她親自授課。對此，粉專「聲量看政治」則大酸，鄭麗文會授三堂課，而第二堂課就是「效法吳石精神」。民視 ・ 21 小時前
上任國民黨主席後首次中常會 鄭麗文：親兼革實院院長，強化黨員論述能力
今（12）日的中國國民黨中常會，為鄭麗文上任該黨新任黨主席後首次中常會。鄭麗文在主持常會時表示，今天是她上任以來首次主持的中常會，今天最主要的是通過一級主管人事案，她將親自兼任革命實踐研究院的院長。秉持著中國國民黨創辦革命實踐研究院的精神，希望重拾核心理念、中心思想，強化所有黨員論述能力。鄭麗文說明，自上任以來，來自四面八方積極主動回到國民黨的大家庭或者入黨的好朋友們，未來所有的新進黨員都能夠邀請到革實院上課，由她親自授課。希望革命實踐研究院能夠重新為國民黨黨員受訓，理解中心思想如何與時俱進，跟現實環境充分的結合。讓每一個黨員都能夠在各自的領域與人際網絡裡頭，成為國民黨所代表的價值跟思想最重要的傳播者，得到更多人的認同。鄭麗文說明，國民黨還有許多工作要進行，也會通過一級主管的人事案，感謝大家在此艱難的時刻願意投入黨務工作，也感謝中常委過去這段時間對國民黨的支持，希望未來能夠並肩作戰，團結一致，贏得2026年的大選，2028年順利政黨輪替，重返執政。更多新聞推薦 ● 新北歡樂耶誕城主燈 化身為「歡樂馬戲棚」登打卡首選台灣好新聞 ・ 20 小時前
民歌大團圓倒數10天 「八仙合韻」民歌最強重唱總彩吹響女力號角
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導 民歌年度壓軸音樂盛典「2025台北大巨蛋·民歌大團圓」即將在22日舉行，在演唱會倒數之際，主辦單位中華音樂人交流協會今（12）日搶先讓「八仙合韻」齊聚練團，包含民歌創作天后邰肇玫領軍，號召南方二重唱、唱紅《秋蟬》的楊芳儀與徐曉菁，以及「大學城」重唱組合林佳蓉與許淑絹三組經典女聲同台，更邀來闊別民歌舞台30年的...匯流新聞網 ・ 22 小時前
彰化案場雞蛋.羽毛再檢出芬普尼 農業部:全案移送檢調
中部中心／李文華彰化報導彰化縣埤頭鄉一處養雞場，日前有4批雞蛋被檢出含超量芬普尼，為了追查汙染源，10日、11日再去採驗案場的雞蛋、飲水、飼料等檢體，結果出爐，其中在雞蛋與蛋雞羽毛，又再次檢出超量芬普尼，案場飼主涉嫌違反「動物用藥品管理法」，被加重裁罰合計12萬元，全案移送檢調偵辦。位於埤頭鄉的這處養雞場，生產的雞蛋被檢出含有"芬普尼"農藥殘留，毒蛋已經下架回收，相關單位追查汙染源，連日兩天再去抽驗案場的雞蛋、蛋雞羽毛、飲用水、飼料、周圍農田土壤等，共計15件樣品送驗，檢測結果，其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，都超過標準值0.01ppm。該場飼主涉違反「動物用藥品管理法」，農業部已建議彰化縣政府依該法加重裁罰。彰化案場雞蛋.羽毛再檢出芬普尼 農業部:飼主涉違反「動物用藥品管理法」全案移送檢調圖片（圖／民視新聞）彰化縣動物防疫所長董孟治：「該蛋雞場持續進行持動管制，並開立移動管制通知書，禁止該場雞蛋及雞隻移出場外，該蛋雞場持續驗出芬普尼汙染，縣府動物防疫所將依，違反動物用藥品管理法，加重裁罰12萬元之罰鍰。」至於案場飲用水、飼料、周邊農田等其餘檢體，都是零檢出。所以，可以確認排除飼料與附近鄰田環境污染。彰化案場雞蛋.羽毛再檢出芬普尼 飲用水、飼料、周邊農田等其餘檢體均零檢出 確認排除飼料與附近鄰田環境污染（圖／民視新聞）彰化縣政府11日傍晚接獲檢驗結果後，立即採取緊急管制措施。彰化縣動物防疫所長董孟治：「縣府持續採樣檢測雞隻及蛋品，直到檢驗結果確認安全通報中央，並依據中央指示始得解除移動管制，縣府持續與中央衛生，及農政單位密切聯繫，本府會配合檢方偵辦。」此外，慎重起見，彰化縣政府，週二再次至案場採集雞隻肝腎內臟、肌肉、脂肪及蛋品樣品，農業部也將持續追蹤檢驗結果。彰化縣政府再次提醒，多用於殺蟲劑使用的芬普尼，是經濟動物禁藥，如果違反規定，可依法處新臺幣6萬至30萬元罰鍰，全案移送檢調偵辦。 彰化案場「雞蛋、羽毛」再檢出芬普尼 飼主違法裁罰合計12萬元（圖／民視新聞）原文出處：又出包！ 彰化案場「雞蛋、羽毛」再檢出芬普尼 飼主違法裁罰合計12萬元 更多民視新聞報導15萬顆毒雞蛋流市場婆媽憂 他授「必學1招」查散裝蛋履歷15萬顆毒雞蛋流竄！市場婆媽怕爆問「散裝蛋怎麼分辨？」 菜販出面解答了惡毒壞「蛋」！彰化文雅畜牧場「僅雞、蛋含芬普尼」 全案移送法辦民視影音 ・ 1 天前
鄭麗文首度主持國民黨中常會（1） (圖)
國民黨中常會12日下午在中央黨部舉行，為新任黨主席鄭麗文（後右3）首度主持會議。中常會正式開始前，鄭麗文與眾人起立宣讀國父遺囑。中央社 ・ 23 小時前
韋安觀點》鄭麗文「秋祭慰靈」關鍵三面向：她錯了嗎？
上週，甫於11月1日就任國民黨主席的鄭麗文，出席馬場町秋祭慰靈活動，引發軒然大波。這場爭議不僅關乎個人行為，更牽動國民黨的歷史定位與政治路線。從三個面向來檢視：她到底錯了嗎？三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
被指推責中共認知戰 林楚茵反嗆：這才是「此地無銀三百兩」
民進黨立委林楚茵近日在立法院質詢時稱國造潛艦海鯤艦成中共認知戰標靶，不過，部分媒體社論批評，此舉完全是將責任全部推給中共的認知作戰。對此，林楚茵反嗆，不譴責敵人，反而急著跳出來攻擊揭露真相的人才是「此地無銀三百兩」，也釣出中共在地協⼒者的協同作為。鏡新聞 ・ 1 天前
知名棒球YouTube頻道遭「永遠關停」！網掀論戰酸：早該下架
知名棒球YouTube頻道「小哥的棒球夾克」11日宣布將「永久關停」，主頻道及中職副頻道共擁有超過40萬追蹤都將停更，原因是因為版權問題。消息曝光後引發正反兩面論戰，許多人覺得可惜，但也有人認為「早該下架」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2026大選》陳亭妃坐鎮台南由幕僚完成登記 自許「最強母雞」對抗藍白合
受到鳳凰台灣侵襲南部影響，民進黨台南市長初選登記2位擬參選人都顯得匆匆忙忙。立委信傳媒 ・ 1 天前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
昔被余天催當兵！余祥銓脫口「國家不要我」曝內情
余祥銓、柔柔女兒「小元寶」今（13）日舉辦2歲慶生派對，演藝圈夫妻好友楊昇達、若綺還有熊熊、Mars都到場祝福。最近演藝圈爆閃兵風波，余祥銓被問及兵役問題，他因持有加拿大國籍所以可以不用當兵，不過當時余天要余祥銓一樣要去當兵，不過做檢查時，他因僵直性脊椎炎被直接驗退，「我就跟我爸說『國家不要我』，不自由時報 ・ 59 分鐘前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 19 小時前
台灣人買麵包店「儀式感」 網笑翻：果然大家都一樣！
生活中心／尤乃妍報導台灣的麵包店遍布街頭，而多數人進店與挑選麵包時，只要拿到夾子，就會有一些不自覺的小動作。近日，美食網紅魏魏在Threads社群分享「每個台灣人進麵包店必做的事」，引起大量網友共鳴，不少人笑稱「果然大家都一樣」，就像是進麵包店後的不成文規定，甚至有人說「沒聽到這個聲音就沒有買麵包的感覺」。民視 ・ 2 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前