國民黨公布鄭麗文春聯祝人民「幸福加馬」 網怒嗆：不審預算要「加馬」什麼？

國民黨公布鄭麗文春聯祝人民「幸福加馬」。（取自國民黨官網）

國民黨在今（23）日公布主席鄭麗文的「幸福加馬」春聯及紅包袋、福袋。不過，卻遭到網友怒嗆，「不審預算？不增國防？要加馬什麼」？

國民黨今日公布鄭麗文「幸福加馬」春聯及紅包袋、福袋。國民黨文傳會主委吳宗憲強調，鄭麗文以國民黨「善良」、「正念」、「團隊」為核心訴求，新的一年將持續為民眾爭取福利，更為幸福家園帶來祝福。共同祝願台灣馬年國泰民安，人民「幸福加馬！」

吳宗憲表示，回首金蛇年，國民黨不斷捍衛財劃法，也成功為全民爭取到普發1萬元現金，國民黨堅持要讓人民過幸福安康、穩定發展的生活。明年即將迎來氣勢旺盛的丙午赤馬年，承襲著鄭麗文「行動黨主席」的理念，將持續展現馬不停蹄的行動力跑遍全國，目的只有一個，就是要讓台灣人民幸福再加碼。

廣告 廣告

吳宗憲說明，今年國民黨特別選定「幸福加馬」為賀年春聯，同步推出的還有紅包袋、福袋等系列。國民黨始終關注基層老百姓的生活，希望景氣可以回春，新的一年薪資中位數能夠實質往上，讓勞工朋友們荷包都能厚厚滿滿，也希望年輕人對於未來充滿希望，對於小朋友能生得起、養得起。國民黨與民眾黨因此合推「台灣未來帳戶」，希望年輕人不用過多擔心生育，希望政府與父母通力合作，讓小朋友的未來一起「幸福加馬」。

國際事務部主任董佳瑜則說，面對瞬息萬變的國際局勢，國民黨也期盼與國際社會持續保持良好互動，穩健發展國際關係。國民黨也公布可愛的鄭麗文馬年福袋，將在春節賀年行程中發送，祝大家新的一年都把福帶回家，讓幸福成為彼此的祝福。祝福大家國泰民安、幸福加馬，「We wish everyone peace，prosperity，and happiness。」

不過，在國民黨臉書記者會直播下，網友紛紛怒嗆，「貴黨可以再噁心一點」「還是不審總預算」「國民黨不要再說愛中華民國了」「預算不審，加馬的幹嘛」「每天都在演戲，憑什麼領薪水」。

更多鏡週刊報導

流感疫苗對K分支無效？ 疾管署揭數據：仍有中高程度的保護力

黃國昌自稱「紫雲黃氏」掀熱議 卓冠廷嘆：以出賣換得榮華富貴者讓這2字蒙羞

進機艙要黏住充電孔！ 南韓5航空公司1/26起禁止機上使用行動電源