國民黨公布鄭麗文馬年春聯 祝願人民「幸福加馬」

（中央社記者王承中台北23日電）國民黨今天公布黨主席鄭麗文的馬年春聯「幸福加馬」及紅包袋、福袋。國民黨文傳會主委吳宗憲表示，即將迎來氣勢旺盛的丙午赤馬年，承襲鄭麗文「行動黨主席」的理念，將持續展現馬不停蹄的行動力跑遍全國，目的就是要讓台灣人民幸福再加碼。

春節將至，國民黨文傳會主委吳宗憲、國際事務部主任董佳瑜等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會，公布國民黨主席鄭麗文「幸福加馬」春聯及紅包袋、福袋。即日起，新年春聯將陸續發送到各地方黨部，歡迎民眾前往領取。

吳宗憲表示，鄭麗文以國民黨「善良」、「正念」、「團隊」為核心訴求，新的一年將持續為民眾爭取福利，更為幸福家園帶來祝福。共同祝願台灣馬年國泰民安，人民「幸福加馬」。

吳宗憲指出，回首金蛇年，國民黨不斷捍衛財劃法，也成功為全民爭取到普發現金，國民黨堅持要讓人民過幸福安康、穩定發展的生活。明年即將迎來氣勢旺盛的丙午赤馬年，承襲鄭麗文「行動黨主席」的理念，將持續展現馬不停蹄的行動力跑遍全國，目的就是要讓台灣人民幸福再加碼。

吳宗憲表示，今年國民黨特別選定「幸福加馬」為賀年春聯，同步推出的還有紅包袋、福袋等系列。

吳宗憲指出，國民黨始終關注基層老百姓的生活，希望景氣可以回春，新的一年薪資中位數能夠實質往上，讓勞工朋友荷包都能厚厚滿滿，也希望年輕人對於未來充滿希望。

董佳瑜表示，面對瞬息萬變的國際局勢，國民黨也期盼與國際社會持續保持良好互動，穩健發展國際關係。國民黨也公布鄭麗文馬年福袋，將在春節賀年行程中發送，祝大家新的一年都把福帶回家，讓幸福成為彼此的祝福。（編輯：蘇志宗）1150123